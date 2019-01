Favoriten: Start ins Neue Jahr mit Hofburg-Kapelle

Damen-Orchester musiziert am 6.1., Info: 0660/464 66 14

Wien (OTS/RK) - 1993 hat die charmante Geigerin und künstlerische Leiterin Gabriele Fussgänger die Damenkapelle „Wiener Hofburg“ ins Leben gerufen und pflegt mit dem Ensemble bei vielfältigen Auftritten im Inland und Ausland die Tradition der klassischen Salonorchester. Das „Favoritner Neujahrskonzert“ fand 2006 zum ersten Mal statt. Heuer konnten die Organisatoren des Vereines „Kultur 10“ abermals die „Wiener Hofburg“-Musikerinnen für das „Neujahrskonzert“ des 10. Bezirks verpflichten. Am Sonntag, 6. Jänner, interpretiert die Gruppe im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) gefühlvoll arrangierte Kompositionen von Johann Strauß und anderen namhaften Tondichtern. Um 16.00 Uhr beginnt die unterhaltsame Veranstaltung. Der Eintrittspreis beträgt 12 Euro („Musikschutz“). Nähere Informationen und Reservierungen: Telefon 0660/464 66 14 (Verein „Kultur 10“).

Die Damenkapelle „Wiener Hofburg“ hat bei Auftritten rund um den Globus das Publikum begeistert. Mit Professionalität und Schwung führt Gabriele Fussgänger diese spielfreudige Gruppe an. Das abwechslungsreiche Repertoire der Musikerinnen reicht von „klassischer“ Salonmusik bis zur neuzeitlichen Tanzmusik. Ganzjährig ist das „Waldmüller-Zentrum“ im 10. Bezirk in der Hasengasse 38 der Schauplatz empfehlenswerter Veranstaltungen. Das Programm erstreckt sich vom „Wiener Schmäh“ und „Sing und Swing“ bis zum „Kulturkränzchen“ mit Live-Tanzmusik. Auskunft per E-Mail:

waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Damenkapelle „Wiener Hofburg“ (SRA):

www.sra.at/band/52359

Damenkapelle „Wiener Hofburg“:

(Vereinigung „Klangkörperverwaltung“):

www.klangkoerperverwaltung.at/

Verein „Kultur 10“:

www.wien-favoriten.at

Kultur-Termine im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk