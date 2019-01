ÖAMTC-Staukalender 2019 online

Wien (OTS) - Pünktlich zum Jahreswechsel geht der ÖAMTC-Staukalender online. „Zu Jahresbeginn werden Veranstaltungen rund um den Wintersport regionale Stauspots bilden, beispielsweise in Schladming und Kitzbühel. Im Februar führen dann schon die Semesterferien überregional zu Verzögerungen“, gibt Barbara Kner von den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen einen ersten Überblick über das Verkehrsgeschehen Anfang 2019. „Mitte Februar, Anfang März findet dann auch 13 Tage lang die Nordische Ski-WM in Seefeld statt.“ Wie jedes Jahr hat Barbara Kner alle verkehrsrelevanten Informationen, so etwa europaweite Ferientermine, Infos zu Großveranstaltungen, sowie derzeit schon verfügbare Infos zu Baustellen zusammengetragen, im österreichischen Straßennetz verortet und unter www.oeamtc.at/staukalender zusammengefasst.

Später Oster- und Pfingsttermin, Stauberater mit KTM-Staumotorrad

„Zu weit wollen wir gar nicht in die Zukunft schauen, mit dem sehr späten Oster- und damit auch Pfingsttermin stehen aber sicher verkehrsreiche Tage rund um diese Feiertage ins Haus“, so ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler. Zu Pfingsten wird Stauberater Thaler mit einem neuen Motorrad, einer KTM 1290 Adventure, ausrücken und Pannenhilfe auf den erwarteten Staustrecken im Großraum Salzburg und auf der Tauern Autobahn leisten. Thaler wird auch Informationen liefern, um die Entwicklung des Verkehrsflusses besser voraussehen zu können.

Situation an den Grenzen

Fraglich ist laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen die Situation an den Grenzen zu Deutschland. „Die Verlängerung der Kontrollen läuft eigentlich mit 11. Mai aus. Ob die Grenzkontrollen noch einmal prolongiert werden, lässt sich schwer voraussagen, heißt es von Seiten des ÖAMTC. Kleinere Baustellen beim Walserberg auf der A1 und bei Suben auf der A8 würden zwar als solche den Verkehrsfluss nicht verlangsamen, im Falle von Staus wegen Grenzkontrollen die Situation aber auf keinen Fall erleichtern.

Positives gibt es von der Schengen-Außengrenze: An der slowenisch-kroatischen Grenze wurde die Autobahn A4 beim Grenzübergang Macelj fertig gestellt. Mit der Freigabe besteht nun eine durchgängige Autobahnverbindung von Graz über Maribor bis Zagreb. Der Grenzübertritt sollte 2019 zügiger als in den letzten Jahren vonstattengehen.

Verkehrsrelevante Baustellen

„Von den bis jetzt bekannt gemachten Baustellen wird wohl der Umbau der Mautstelle beim Bosrucktunnel auf der Pyhrn Autobahn (A9) im Reiseverkehr relevant werden. Im Berufsverkehr werden Arbeiten auf der Südost Tangente (A23) bei St. Marx in Wien und Baustellenumstellungen im Zuge des Neubaus der Donaubrücke auf der Mühlkreis Autobahn (A7) in Linz zu Verzögerungen führen“, erläutert Barbara Kner. „Wir werden neue Informationen laufend in den Staukalender einarbeiten“, so Kner abschließend.

Alle aktuellen Infos zu Verkehr, Tanken und Parken findet man frei zugänglich auf der ÖAMTC-App. Mitglieder können mit dem Nothilfe-Assistenten in der App auch Pannenhilfe und die Schutzbrief-Nothilfe anfordern.

