LR Schleritzko: Zahl der Verkehrstoten in Niederösterreich 2018 wieder unter 100

Investition von über 200 Mio. Euro für mehr Sicherheit und Verbesserungen für Pendler

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit 99 Getöteten ist die Zahl der Verkehrstoten in Niederösterreich im Jahre 2018 zum zweiten Mal in unmittelbarer Folge nach 2017 unter 100 geblieben. Zwar ist gegenüber dem Jahr 2017 ein leichter Anstieg von rund 6 Prozent zu verzeichnen, dennoch ist 2018 die zweitniedrigste Zahl der Verkehrstoten in Niederösterreich seit Beginn der Aufzeichnungen festzustellen.

Der zuständige Landesrat für Mobilität, Ludwig Schleritzko, führt das zum einen auf die getätigten Investitionen im Straßenbau zur Verbesserung der Verkehrssicherheit zurück. Zum anderen setze das Land Niederösterreich mit ebenso gezielten Investitionen im Bereich des Öffentlichen Verkehrs darauf, die Pendler zum Umstieg auf Bahn und Bus zu motivieren.

„Diese Kombination von Investitionen in den Öffentlichen Verkehr und in das Straßennetz bringen sowohl mehr Verkehrssicherheit, als auch ein besseres Angebot für die Pendler. Alleine das Land Niederösterreich hat im Jahr 2018 in diese Bereiche über 200 Millionen Euro investiert, dazu kommen noch die Summen der Asfinag und der ÖBB“, so der Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko.

Für das Jahr 2019 ist mit ähnlich hohen Investitionen seitens des Landes Niederösterreich in den Öffentlichen Verkehr und in das Landesstraßennetz zu rechnen, die Details werden noch bekannt gegeben.

Nähere Informationen: Büro LR Schleritzko, Florian Krumböck, Mobil 0676/812-13546, E-Mail florian.krumboeck @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse