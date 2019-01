Präsident der OÖ Apothekerkammer Veitschegger wird Sprecher der Freien Berufe in Oberösterreich

Linz (OTS) - Nach dem Rotationsprinzip übernimmt 2019 Mag. pharm. Thomas W. Veitschegger, Präsident der Oberösterreichischen Apothekerkammer, die Funktion des Sprechers der Freien Berufe in Oberösterreich. Veitschegger schätzt die gute Zusammenarbeit und unterstreicht die Bedeutung der Freien Berufe für das Land Oberösterreich.

Mit dem 1. Jänner 2019 übernimmt der amtierende Präsident der Oberösterreichischen Apothekerkammer, Mag. pharm. Thomas W. Veitschegger, die Funktion des Sprechers der Freien Berufe in Oberösterreich. Veitschegger übernimmt diese Position vom bisherigen Sprecher, OMR Dr. Johannes Neuhofer, dem Ersten Vizepräsidenten der Ärztekammer für Oberösterreich. Für Veitschegger trägt dieser symbolische Akt der Übernahme auch eine wichtige Botschaft: „Diese Übernahme ist ein starkes Zeichen für eine hervorragende Zusammenarbeit zwischen Ärztinnen und Ärzten und Apothekerinnen und Apothekern in Oberösterreich“, sagt der Präsident der Oberösterreichischen Apothekerkammer. „In meiner neuen Funktion als Sprecher der Freien Berufe in Oberösterreich werde ich mich auch weiterhin für eine konstruktive Atmosphäre und eine gute und produktive Zusammenarbeit unter den Freien Berufen einsetzen. Das ist bereits die gelebte Praxis in Oberösterreich“, so Veitschegger.

Mag. pharm. Thomas W. Veitschegger leitet als selbstständiger Apotheker die Maria Schutz Apotheke in Bad Leonfelden und ist seit Juli 2017 Präsident der Oberösterreichischen Apothekerkammer. Zu den Freien Berufen in Oberösterreich zählen Ärzte, Apotheker, Notare, Patentanwälte, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Tierärzte, Zahnärzte sowie Ziviltechniker.

Die Angehörigen der Freien Berufe erbringen aufgrund besonderer Qualifikation persönlich, eigenverantwortlich und fachlich unabhängig geistige Leistungen im Interesse ihrer Auftraggeber und der Allgemeinheit. Ihre Berufsausübung unterliegt spezifischen berufs- und standesrechtlichen Bedingungen nach Maßgabe der staatlichen Gesetzgebung und des von der jeweiligen Berufsvertretung autonom gesetzten Rechtes, welche Professionalität, Qualität und das zum Auftraggeber bestehende besondere Vertrauensverhältnis gewährleisten und fortentwickeln.

