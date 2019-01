Mehr Licht!

Warum wir es so dringend brauchen

Wien (OTS) - Hell wollen wir wohnen – und das aus gutem Grund:

Schließlich verbringen wir den Großteil der Zeit in Räumen. Welches Licht unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit unterstützt, wie es den Biorhythmus beeinflusst und warum wir blaues Licht nur wohldosiert nutzen sollten.

Außerdem in der aktuellen Ausgabe von MEDIZIN populär:

Botschaften des Heißhungers

Wenn der Körper kalorisch unterversorgt ist, fordert er vehement Nachschub. Was es bedeuten kann, wenn uns Heißhunger überfällt und wie man den typischen Fett- und Zuckerfallen entkommt.

Geschmeidiger Nacken, bewegliche Schultern

Durch Fehlhaltungen beim Sitzen, bei der Handynutzung und bei Arbeiten am Computer werden Nacken und Schultern über Gebühr beansprucht. Wie sich die verkrampfte Muskulatur am besten dehnen lässt und warum regelmäßiges Training so wichtig ist.

Mit Robotern operieren

Bei der roboterassistierten Chirurgie führt die Operation nach wie vor ein Chirurg durch, spezielle Instrumente an den Armen des Roboters ermöglichen ein hohes Maß an Beweglichkeit und Präzision. Welche Rolle diese Operation insbesondere bei der Behandlung der Prostata spielt.

Sind Männer Gesundheitsmuffel?

Nein, prinzipiell nicht. Aber sie neigen dazu, Beschwerden lange Zeit zu verharmlosen. Die gesundheitlichen „Schwachstellen“ des Mannes sind u. a. das Herz, die Prostata, die Lunge und der Darm. Wie sich Männer am besten zum jährlichen „Gesundheitscheck“ motivieren lassen.

Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 2. Jänner 2019

