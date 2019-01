ÖAMTC-Pannenhelfer rettet in Silvesternacht Katze auf Motoraum

Zum Tierretter wurde in der Silvesternacht ein Pannenhelfer des ÖAMTC Salzburg. Daniel Lassacher befreite eine verängstigte Katze. Jetzt wird der Besitzer gesucht.

Wien (OTS) - Der Notruf ging um 20.30 Uhr in der Telefonzentrale des ÖAMTC Salzburg ein. Ein Autolenker hatte am Autobahnrastplatz Söllheim ein klägliches Miauen aus dem Motorraum seines PKW wahrgenommen. ÖAMTC-Pannenhelfer Daniel Lassacher eilte sofort zum Einsatzort. „Eine Katze saß genau zwischen Kühler und Kühlergrill fest, sie zitterte am ganzen Körper und war völlig durchnässt“, erzählt Lassacher. Mit wenigen Handgriffen gelang es dem erfahrenen Pannenhelfer, die Mieze aus dem Motorraum zu befreien und in die vorsorglich mitgebrachte Schachtel zu sperren. „Wahrscheinlich wurde die Katze durch die Silvesterkracherei so erschreckt, dass sie sich in den Motorraum flüchtete“, vermutet Lassacher. „Möglicherweise hat sich die Mieze bereits in Thalgau in den Motorraum verkrochen, denn dort hatte der Autobesitzer zuletzt sein Fahrzeug abgestellt“, so der Pannenhelfer.

Die unfreiwillige Fahrt auf der Autobahn hat die Katze völlig unversehrt überstanden. Der Pannenhelfer nahm die verängstige Katze vorerst bei sich daheim in Seekirchen auf und hofft, dass sich der Besitzer möglichst bald meldet.

ÖAMTC-Mann Daniel Lassacher hat bereits Erfahrung mit Katzen in Not:

Vor eineinhalb Jahren rettete der „Gelbe Engel“ ebenfalls ein kleines Kätzchen aus dem Motorraum eines Autos. Weil sich damals kein Besitzer meldete, fand der rote Kater ein neues Zuhause in der Familie eines ÖAMTC-Mitarbeiters.

Wer im Raum Thalgau bzw. Söllheim eine langhaarige Katze mit schwarz-weißem Fell und grünen Augen vermisst, kann sich ab 2. Jänner beim ÖAMTC Salzburg (Tel. 0662 63999 0) melden.

AVISO an die Redaktionen: Fotos auf Anfrage erhältlich

(Schluss)

Aloisia Gurtner

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at