Zweite Zwischenbilanz zum 29. Wiener Silvesterpfad – Schon acht Stunden beste Partystimmung

Wien (OTS) - Hunderttausende BesucherInnen aus dem In- und Ausland feiern friedlich und ausgelassen am Wiener Silvesterpfad ins neue Jahr hinein. Die Wartezeit auf den Jahreswechsel verkürzen sich die Gäste mit großartigen, musikalischen Live-Darbietungen an zwölf quer durch die Innenstadt verteilten Veranstaltungssorten und auch die diesjährige Neuerung, die "Straße des Glücks", erfreut sich großen Zuspruchs.

In zwei Stunden wird dann traditionell die Pummerin vom Wiener Stephansdom erklingen und das Jahr 2019 einläuten, während über dem Rathaus ein spektakuläres Feuerwerk den Nachthimmel erhellt. Gefeiert wird das junge Jahr dann noch in der City bis 2 Uhr früh.

Gerlinde Riedl, Geschäftsführerin der stadt wien marketing gmbh, freut sich über den Erfolg der Veranstaltung: "Der Wiener Silvesterpfad ist weit mehr, als eine Party zum Jahreswechsel. Er steht für den Brückenschlag zwischen Menschen, die in friedlicher Gemeinschaft und einem so prachtvollen Ambiente, wie nur Wien es bieten kann, das neue Jahr begrüßen wollen. Als ein Symbol dafür, dass ein Miteinander verschiedener Kulturen und Generationen in Harmonie möglich ist."



Der Wiener Silvesterpfad am 31. Dezember 2018

von 14 bis 2 Uhr in der Wiener Innenstadt*

von 20 bis 2 Uhr im Wiener Prater**

von 14 bis 0.30 Uhr in Aspern Seestadt***



www.wienersilvesterpfad.at

www.wien-event.at

fb.com/Silvesterpfad

instagram.com/silvesterpfad

*Veranstalter Haus der Musik: HAUS DER MUSIK Betriebsges.m.b.H.

**Veranstalter Prater: Prater Wien GmbH

***Veranstalter Aspern Seestadt: Wien 3420 aspern Development AG

