Erste Zwischenbilanz zum 29. Wiener Silvesterpfad

Rund 350.000 BesucherInnen genießen gut gelaunt den Jahresausklang in der Wiener Innenstadt

Wien (OTS) - Der 29. Wiener Silvesterpfad ist seit 14 Uhr in vollem Gange und rund 350.000 Menschen genießen das vielfältige Angebot an Unterhaltung und Gastronomie in der City. Die fröhliche Stimmung zieht sich vom Rathausplatz über den Hof, den Graben und den Stephansplatz bis in die Kärntnerstraße, wo bei einem friedlichen Miteinander der letzte Tag des Jahres ausgelassen gefeiert wird.

Noch 7 Stunden Programm quer durch die Innenstadt

Bereits in den vergangenen vier Stunden sorgten zahlreiche Programmhöhepunkte für gute Laune – die "okidodi"-Kinderparty begeisterte hunderte große und kleine Fans und musikalische Acts wie "Ballroom Rockers", "The Solomons" und "The Carpats" heizten die Feierlaune gehörig an. Bei den kostenlosen Walzerkursen am Graben hatte das tanzfreudige Publikum den perfekten Dreh schnell heraus und war gleichzeitig für die weiteren Programmpunkte optimal aufgewärmt.

Wer also den ersten Teil versäumt hat, sollte sich beeilen, denn die nächsten Auftritte stehen schon in den Startlöchern oder haben sogar bereits begonnen: