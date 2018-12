Mutmaßlicher „Staatsverweigerer“ festgenommen

Wien (OTS) - Datum: 30.12.2018

Uhrzeit: 08:40 Uhr

Adresse: 15., Felberstraße

Gestern wurde eine Sektorstreife der Polizei Fünfhaus wegen eines reglosen Mannes in einem Auto entsandt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein Mann (44) bei laufendem Motor am Fahrersitz schlief. Er wurde geweckt und begann sofort, sich unkooperativ und aggressiv gegenüber den Beamten zu verhalten. Aufgrund seiner Aussagen musste davon ausgegangen werden, dass es sich um einen s.g. „Staatsverweigerer“ handelte. Anstatt seiner Pflicht zur Mitwirkung an der polizeilichen Amtshandlung nachzukommen bedachte der Mann die anwesenden Beamten mit u.a. frauenfeindlichen und beleidigenden Aussagen und drohte mit Anwalt sowie Job-Verlust u.Ä. Er verweigerte zudem die Vornahme eines Alko-Vortests. Da der Mann trotz mehrfacher Abmahnung in der Begehung der ihm angelasteten Verwaltungsübertretungen verharrte, sprachen die Beamten schließlich die Festnahme gegenüber den 44-Jährigen aus. Der Mann wurde mehrfach angezeigt, aufgrund der Verweigerung des Alko-Testes musste er außerdem vorläufig den Führerschein abgeben.

