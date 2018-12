Pekings Shougang Park setzt auf UBTechs All-Terrain Patrol-Roboter ATRIS

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - UBTech, ein globaler Marktführer für KI und humanoide Robotik, kündigte am 26. Dezember 2018 die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit New Shougang High-end Industry Comprehensive Services Park (Shougang Park) an, wonach die beiden Parteien bei der Entwicklung von Hightech-Demonstrationsprojekten zusammenarbeiten werden. Zeitgleich zum selben Datum hat der Shougang AI Industrial Park seinen Betrieb aufgenommen. ATRIS, der geländegängige All-Terrain Patrol-Roboter von UBTech, wird die Sicherheit des Parks mit Intelligent Security unterstützen.

Park ist Heimat des weltweit größten KI-Industrie-Clusters

ATRIS erhöht die Effizienz von Kontrollgängen auf dem Shougang Park-Gelände und senkt Personalkosten für die Sicherheit des Parks. UBTech plant die weitere Zusammenarbeit mit Shougang Park, um die Entwicklung der KI-fähigen digitalen Community zu fördern und das Branchen-Ökosystem im Bereich der KI-Anwendungen zu verbessern, mit dem Ziel, eine Vorbildfunktion für die kontinuierliche urbane Entwicklung Pekings zu übernehmen und die Stadt bei der Ausrichtung der Winterolympiade 2022 zu unterstützen.

Shougang Park kann mithilfe von ATRIS ein schnelles, effizientes und flexibles intelligentes Sicherheitssystem aufbauen, das die Sicherheitspatrouillen im Park effizient unterstützt. ATRIS ist mit U-SLAM ausgerüstet, einer autonomen Navigationsfunktion, die den Parkbetreibern ermöglicht, eine umfassende intelligente Lösung für Kontrollgänge zu entwickeln, und die Ausgangsorte, Routen und Zeiten für derartige Patrouillen auf Grundlage von Umfeld und lokalen Gegebenheiten zu planen. ATRIS passt sich automatisch an eine Reihe komplexer Straßenverhältnisse an, einschließlich Kopfsteinpflaster, Treppen und abschüssige Straßen, und ist in der Lage, die Sicherheitsrundgänge selbst bei schlechten Wetterverhältnissen durchzuführen.

Dank ATRIS sind nicht nur Patrouillengänge rund um die Uhr, sondern auch die Überwachung sensibler Bereiche innerhalb des Parks mittels exakter Personenidentifizierung innerhalb des Sichtfelds möglich, selbst bei bedecktem Himmel, Nebel, und sogar nachts. ATRIS ist außerdem mit einem "SOS"-Notrufknopf ausgestattet, der automatisch Hilfe ruft, wenn eine Notsituation erkannt wurde, und Echtzeitkommunikation mit dem Sicherheitszentrum des Parks herstellt.

Informationen zu UBTech

Das 2012 gegründete UBTech ist ein globaler Marktführer für KI und humanoide Robotik. UBTech wurde 2018 nach der bisher größten Finanzierungsrunde für ein Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz mit 5 Mrd. US-Dollar bewertet, was die technologische Führungsrolle des Unternehmens unterstreicht.

