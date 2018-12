29. Wiener Silvesterpfad – Noch einmal schlafen, bevor die Party des Jahres steigt

Bei einem Neubeginn darf die Tradition nicht fehlen

Am 1. Jänner 2019 gibt es den traditionellen Jahresauftakt mit dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker unter Dirigent Christian Thielemann, das ab 11 Uhr in einer Liveübertragung auf dem Rathausplatz zu sehen ist. Wer ausschlafen möchte, kann die Aufzeichnung des Konzertes um 14 Uhr nachholen.





Der Wiener Silvesterpfad am 31. Dezember 2018

von 14 bis 2 Uhr in der Wiener Innenstadt*

von 20 bis 2 Uhr im Wiener Prater**

von 14 bis 0.30 Uhr in Aspern Seestadt***





*Veranstalter Haus der Musik: HAUS DER MUSIK Betriebsges.m.b.H.

**Veranstalter Prater: Prater Wien GmbH

***Veranstalter Aspern Seestadt: Wien 3420 aspern Development AG





