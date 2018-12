Gerstl/Olischar: Gernot Blümel will Steinhof zum Weltkulturerbe machen

Jugendstil-Ensemble ist außergewöhnlich und einzigartig – Stadt Wien verabsäumt langfristige Sicherung – ÖVP-Wien Obmann ergreift Initiative für Weltkulturerbestatus

Wien (OTS) - „Die von Otto Wagner geplanten Steinhof-Gründe sind eines der umfangreichsten und beeindruckendsten Jugendstil-Ensembles Europas. Gerade im Jahr des 100. Todestages von Otto Wagner möchte Kulturminister Gernot Blümel daher nichts unversucht lassen, um dieses wichtige kulturelle Erbe langfristig zu sichern. Darum hat er sich an die Zentrale von ICOMOS International gewandt und eine offizielle Beurteilung beauftragt, ob das Areal als Weltkulturerbe geeignet wäre“, so Nationalratsabgeordneter Wolfgang Gerstl und Klubobfrau Elisabeth Olischar in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Aktuell befindet sich das Areal trotz seiner unbestrittenen historischen Bedeutung in einem schlechten Erhaltungszustand. In Sorge um den Erhalt hat Wolfgang Gerstl bereits im Dezember 2018 gemeinsam mit der Bürgerinitiative „Steinhof erhalten“ dem Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka eine Petition betreffend „Nominierung des Otto-Wagner-Spitals am Steinhof als UNESCO-Weltkulturerbestätte“ übergeben.

Wolfgang Gerstl: „Das Gebäude-Ensemble der Steinhof-Gründe ist außergewöhnlich und einzigartig. Leider verabsäumt es die Stadt Wien seit Jahren, das Ensemble auch langfristig zu sichern, vor kurzem wurde der ‚Gebäude-Ensemble-Schutz‘ sogar aufgehoben. Wäre Gernot Blümel Minister in Wien, dann hätten wir schon längst den Weltkulturerbestatus für Steinhof!“

„Neue Nutzungen und die Bewahrung des historisch wertvollen Bestandes sind kein Widerspruch“, ergänzt Elisabeth Olischar. „Für die ÖVP Wien ist es in keiner Weise nachvollziehbar, weshalb die Stadt Wien sämtliche Anfragen und Bitten, den Schutz des Ensembles für die Zukunft zu sichern, ignoriert. Tradition und Innovation sind kein Widerspruch, wenn man ernsthaft an beidem interessiert ist.“

Gerstl und Olischar abschließend: „Die ÖVP Wien hat sich wie keine andere Partei in den letzten Jahren intensiv für den Fortbestand der Steinhofgründe eingesetzt. Dank der Initiative von Kulturminister Gernot Blümel sind wir der langfristigen Erhaltung des einzigartigen Jugendstil-Ensembles einen wichtigen Schritt näher gekommen. Seitens ICOMOS International wird nun eine ausführliche Begutachtung und Bewertung durchgeführt, ob das Areal am Steinhof welterbewürdig ist und ein Nominierungsverfahren um den Welterbestatus Erfolgsaussichten hätte. Der Bericht, der in Abstimmung mit unserem nationalen ICOMOS Komitee erstellt wird, liegt voraussichtlich im Herbst 2019 vor.“

