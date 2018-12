Oö. Volksblatt: "2019 kann kommen!" (von Heinz WERNITZNIG)

Ausgabe vom 29. Dezember 2019

Linz (OTS) - Donnerstagsdemos, Dauer-Kritik der Opposition an der Bundesregierung und diverse Streikdrohungen der Gewerkschaft im Zuge von Lohnverhandlungen haben der Zuversicht der Österreicher nichts anhaben können. Im Gegenteil: Der Optimismus für die nahe Zukunft ist so groß wie schon viele Jahre nicht mehr. Die Pessimisten sind weniger geworden.

Ein Grund dafür ist sicher die gute wirtschaftliche Lage gepaart mit stark sinkenden Arbeitslosenzahlen. Die Alpenrepublik sollte laut Experten auch im kommenden Jahr trotz so mancher Störfeuer aus den USA eine gute Performance hinlegen. Hatten im Jahr 2015 Flüchtlingskrise, Terroranschläge und Arbeitsplatzsorgen den Österreichern noch aufs Gemüt gedrückt, ist dies für die meisten Menschen kein Thema mehr. Dazu kommt, dass die Mehrzahl den Eindruck hat, dass die politisch Verantwortlichen gewillt sind, Probleme wie etwa die Themen Pflege und Sicherheit anzupacken.

Bleibt unter dem Strich zu hoffen, dass die große Zuversicht möglichst viele dazu motiviert, ihre Neujahrsvorsätze auch umzusetzen. Denn mehr Bewegung und Sport, ein bewussterer Lebensstil, gesündere Ernährung und mehr Zeit für Freunde und Familie sind Dinge, die man nur allzu gerne auf die lange Bank schiebt.

