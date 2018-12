Die Reise der Lehrlinge (Dokumentation)

Um die Europäische Union von Grund auf zu verstehen, geht das Projekt Europa.Gemeinsam in die dritte Runde. Okto Community TV begleitet exklusiv die Reise der Lehrlinge.

Wien (OTS) - BerufsschülerInnen aus Salzburg, Niederösterreich und Wien besuchen im Rahmen von Europa.Gemeinsam die Ständige Vertretung Österreichs und die Institutionen der Europäischen Union in Brüssel sowie das Memorial in Ypern. Die Lehrlinge lernen die europäische Geschichte kennen und wie Demokratie in der Union gelebt wird. Das Team von Okto Community TV führt die Auszubildenden in einem medienpädagogischen Praxisworkshop in die Welt des Mobile Reportings ein und ermöglicht den BerufsschülerInnen somit, während der Reise, ihre gewonnenen Eindrücke selbst einzufangen und eigene Video-Beiträge zu gestalten. Erstmalig präsentieren drei Lehrlinge ihre Lern- und Ausbildungsplätze und treffen auf ihrem Weg DirektorInnen, ArbeitgeberInnen und Bürgermeister. Dieses Projekt wurde aus Mitteln des ZukunftsFonds der Republik Österreich gefördert und vom Verband Österreichischer Volkshochschulen und der Diplomatischen Akademie Wien durchgeführt sowie von Bundeskanzler a.D. Werner Faymann initiiert.

Erstausstrahlung: 31.12.2018 um 19:00 (Okto Community TV)

Wiederholungstermine: 24.01.2019 um 20:35 (Okto Community TV)

25.01.2019 um 18:30 (Okto Community TV)

Rückfragen & Kontakt:

Madeleine Geosits, BA

mge @ okto.tv

Tel.: 01 7862442