Last Minute-Tipps für den Jahreswechsel in Niederösterreich

LR Bohuslav: Top-Veranstaltungen und genussvoller Kurzurlaub

St. Pölten (OTS/NLK) - Ob Silvester in den besten Wirtshäusern des Landes oder bei einer der zahlreichen Veranstaltungen:

Niederösterreich bietet besonders eindrucksvolle Orte für den feierlichen Jahreswechsel. Wer das Jahr stil- und genussvoll ausklingen lassen möchte, findet im Land für Genießer die schönsten Plätze. „Zum Jahresausklang erwartet Gäste vor allem in Hotels und Gasthäusern ein buntes Potpourri an Programmpunkten, die eine Reise ins größte Bundesland Österreichs lohnend machen“, zeigt sich Christoph Madl, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung, überzeugt. „In Niederösterreich startet man mit Genuss, Kultur und Bewegung ins neue Jahr“, streicht Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav die Angebotsvielfalt hervor.

In der bezaubernd schönen Landschaft des Waldviertels werden Esel oder Alpakas zur charmanten Wanderbegleitung. Bei stimmungsvollen Silvesterwanderungen erkundet man den Peilstein und den Nationalpark Thayatal. Im Danubium in Tulln gehen mit Stücken von Alex Kristan und Lukas Resetarits zu Silvester zwei sehr unterschiedliche Kabaretts über die Bühne. In St. Corona am Wechsel erhellt ein spektakuläres Silvesterfeuerwerk die Nacht, im Mostviertel marschiert man am 2. und 3. Jänner bei einer Fackelwanderung ganz romantisch in den Naturpark Ötscher-Tormäuer und ins neue Jahr. Beim „Silvester Alternativ" für Jung und Alt im Stift Klosterneuburg ist sogar der eucharistische Neujahrssegen inklusive.

In den über 220 Wirtshäusern lässt sich Silvester ganz besonders genießen, die letzten freien Plätze gibt es unter www.wirtshauskultur.at/silvester-im-wirtshaus

Nähere Informationen: Niederösterreich-Werbung, Mag. Gabriele Pomper-Lusetzky, Telefon 02742/9000-19848, E-mail gabriele.pomper @ noe.co.at, bzw. Büro LR Bohuslav, Christoph Fuchs, Telefon 02742/9005-12322, E-Mail c.fuchs @ noel.gv.at, www.niederoesterreich.at.

