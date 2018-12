Wochenende und Jahreswechsel in ORF III: Silvesternacht mit Kraus, Niavarani, Eberhartinger, Seberg & Wussow

Außerdem: Finale der Dokutrilogie „Alles Leinwand“, „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2019“, Jahresrückblick in „Die Tafelrunde“

Wien (OTS) - Mit Sachen zum Lachen und klassischer Musik läutet ORF III Kultur und Information das neue Jahr ein. Auf dem Programm stehen u. a. die ORF-III-Neuproduktion „Best of Neujahrskonzert“, der Silvester-Klassiker „Die Fledermaus“ in einer Inszenierung von Otto Schenk, „Die ORF-III-Silvesternacht – Ein Prosit mit Ihren Stars“, in der Peter Fässlacher heuer erneut eine illustre Runde zum unterhaltsamen Sinnieren begrüßt, und schließlich das „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2019“ erstmals mit Christian Thielemann am Dirigentenpult.

Samstag, 29. Dezember:

Zu Beginn des Wochenendes präsentiert ORF III am Samstag, dem 29. Dezember 2018, den finalen Teil der neuen Dokutrilogie „Alles Leinwand – Filmgeschichte in Rot-Weiß-Rot“. Dieser wirft einen Blick auf die vergangenen 40 Jahre der österreichischen Filmgeschichte – kurz gesagt vom „Bockerer“ bis zum „Finsteren Tal“. Dazu kommen u. a. Ursula Strauss, Pia Hierzegger, Paulus Manker und Harald Sicheritz zu Wort. Danach zeigt ORF III Franz Antels „Der Bockerer“ (21.05 Uhr) über das Schicksal des Wiener Vorstadt-Fleischhauers Karl Bockerer (Karl Merkatz) während der NS-Zeit. Schwarzen Humor serviert danach auch „Die Tafelrunde“ (22.50 Uhr). Diesmal lassen Gerald Fleischhacker und seine Gäste Gebrüder Moped, Lisa Eckhart, Guido Tartarotti und Stefan Haider das Witzigste des Jahres Revue passieren. Humorvoll wird es auch mit „Otto Schenk – Perlen des Humors“ (23.45 Uhr) und „Andreas Vitásek: My Generation“ (0.50 Uhr).

Sonntag, 30. Dezember:

Am Sonntag, dem 30. Dezember, stimmt „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ mit der ORF-III-Neuproduktion „Best of Neujahrskonzert“ (20.15 Uhr) auf das bevorstehende Klassikhighlight ein. In der ORF-III-Eigenproduktion blickt Barbara Rett gemeinsam mit dem ehemaligen, langjährigen Vorstand der Wiener Philharmoniker, Clemens Hellsberg, auf das Beste vergangener Neujahrskonzerte zurück. Danach folgt mit Johann Strauß’ Operette „Die Fledermaus“ (21.20 Uhr) – eine Inszenierung von Otto Schenk aus dem Jahr 1972, dirigiert von Karl Böhm – ein Silvesterklassiker.

Montag, 31. Dezember:

Der Silvestertag steht bereits ab 10.50 Uhr und durchgehend bis in die frühen Morgenstunden des Neujahrstages ganz im Zeichen des österreichischen Humors – mit Sendungen wie Otto Schenks „Sternstunden und alte Hüte“ (16.30 Uhr), „Lukas Resetarits: Schmäh“ (ab 23.00 Uhr) oder „Bilanz der Saison – Eine Cocktailparty von 1925“ (4.25 Uhr). Internationalen Humor bieten außerdem zwei Folgen des Komikerduos „Laurel & Hardy“ (21.05, 22.00 Uhr). Höhepunkt ist die „ORF-III-Silvesternacht – Ein Prosit mit Ihren Stars“ (20.15 Uhr), in der Peter Fässlacher heuer Michael Niavarani, Peter Kraus, Klaus Eberhartinger, Barbara Wussow und Gregor Seberg zu Gast hat. Gemeinsam begehen sie den Jahreswechsel mit humorigen Anekdoten – so erzählt Michael Niavarani, was er gegen selbst gebastelte Kindergeschenke hat und warum er zu Hypochondrie neigt, Peter Kraus verrät, wie er in den 1950er Jahren seine „anzüglichen Bewegungen“ eintrainierte und Barbara Wussow erklärt, warum sie das „Traumschiff“ einst auf einer Strickleiter erklimmen musste. Klaus Eberhartiner wiederum gibt Einblicke, wie er sich für „Dancing Stars“ bereitmacht und Gregor Seberg outet seine Liebe für Suppenwürze. Kurz vor Mitternacht melden sich die Stars der „ORF-III-Silvesternacht“ außerdem mit einem Countdown zum Jahreswechsel zurück.

Dienstag, 1. Jänner:

Den Neujahrstag 2019 eröffnet ORF III mit der Dokupremiere „Virtuose & Hofmusiker: Joseph Mayseder neu entdeckt!“ (9.00 Uhr) über den bedeutenden Wiener Violinvirtuosen. Ab 10.25 Uhr sorgen acht Folgen „Laurel & Hardy“ für beste Unterhaltung.

Im Hauptabend gibt es das traditionelle ORF-III-„Langschläferservice“ mit dem Dakapo des am Vormittag live in ORF 2 übertragenen „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker“ (20.15 Uhr), eingeleitet von einer Auftakt-Doku (19.40 Uhr), die hinter die Kulissen des weltweit berühmtesten Konzerts blickt.

