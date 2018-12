Musikkurs-Absolventen aus Japan im Bezirksmuseum 21

Konzert am 4. Jänner 2019 (16.00 Uhr), Eintritt frei

Wien (OTS/RK) - Einmal mehr halten sich begabte Tonkünstlerinnen und Tonkünstler aus Japan am Jahresende in Wien auf, um hier an einem „Meisterkurs“ mit renommierten Dozenten teilzunehmen. Organisiert wird der Kursus durch die japanische Agentur „And Vision“. Das feierliche Abschlusskonzert findet am Freitag, 4. Jänner 2019, im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“) statt. Schauplatz der um 16.00 Uhr beginnenden Musik-Veranstaltung ist der Festsaal des Museums. Der Eintritt ist frei, Spenden sind dennoch willkommen. Neben rund 10 erwachsenen Musikerinnen, Musikern, Sängerinnen und Sängern treten 2 Talente im Alter von 10 Jahren und 15 Jahren auf.

Geleitet wurde der diesjährige „And Vision“-Meisterkurs durch international bekannte Professoren, darunter Viktor Teuflmayr, Gerald Schubert und Adele Haas. Beim Schlusskonzert hören die Besucherinnen und Besucher ausgewählte Stücke der Klassik und sonstige Wohlklänge. Die Studierenden begeistern das Publikum mit instrumentalen Darbietungen (Violine, Flöte, Klavier) und mit Gesängen. Mehr Informationen über das Musik-Projekt holen Interessierte per E-Mail ein: info @ andvision.net.

Auskünfte über vielfältige Kultur-Angebote im Bezirksmuseum Floridsdorf („Floridsdorfer Neujahrskonzert“, „Chinesisches Neujahrskonzert“, Mundharmonika-/Gitarre-Konzert, etc.) gibt der ehrenamtlich tätige Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister: Telefon 0664/55 66 973. Anfragen an den Bezirkshistoriker via E-Mail:

bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

„And Vision“-Meisterkurse:

www.andvision.net/

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 21. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

