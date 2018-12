Finger durch Böller abgetrennt

Wien (OTS) - Datum: 27.12.2018

Uhrzeit: 14.00 Uhr

Adresse: 15., Jheringgasse

Ein 16-Jähriger zündete in einem Innenhof in der Jheringgasse einen Böller. Aus unbekannter Ursache explodierte der pyrotechnische Gegenstand noch in der Hand des Mannes und riss ihm einen Finger ab. Beamte der Polizeiinspektion Storchengasse versorgten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die Wunde.

