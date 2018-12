ORF-Serie „Natur im Garten“ auch 2018 ein TV Highlight

LR Eichtinger: Bis zu 250.000 Gartenfans begleiten Karl Ploberger jede Woche

St. Pölten (OTS/NLK) - Die ORF-Serie „Natur im Garten“ ist für viele Gartenliebhaberinnen und Gartenliebhaber ein Pflichttermin am Sonntagnachmittag. Seit 13 Jahren führt Karl Ploberger die Fans des ökologischen Gärtnerns durch naturnahe Gartenwelten. „Das naturnahe Garteln liegt voll im Trend. Die Serie ,Natur im Garten‘ auf ORF 2 zeigt wunderbar, wie das ökologische Garteln funktioniert und dient den Gartenfans in ganz Österreich als wichtige Quelle der Inspiration“, freut sich Landesrat Martin Eichtinger.

In der „Natur im Garten“-Staffel 2018 waren insgesamt 1,89 Millionen Zuseherinnen und Zuseher mit dabei. Das entspricht 25 Prozent der gesamten TV-Bevölkerung ab dem zwölften Lebensjahr. Die Sendung „Lehrwerkstatt Natur“ war die beliebteste „Natur im Garten“-Sendung im Jahr 2018.

Fixer Bestandteil der Sendung ist die Rubrik Gartenpraxis, bei der Karl Ploberger auf der Garten Tulln konkrete und praxisnahe Gartentipps gibt: Angefangen bei der Anlage eines Kiesbeetes über die fachgerechte Pflanzung von Rosen bis hin zu selbst gebauten Nützlingshotels aus Dosen, zeigt Ploberger Schritt für Schritt pfiffige Gartenideen. Originelle Rezepte mit Pflanzen und Früchten aus dem Garten und der Natur runden die Sendungen ab.

In der beliebten „Natur im Garten“-Serie besucht Karl Ploberger vielfältige Gärten, die allesamt eines gemeinsam haben: Sie folgen der Naturgartenidee, kommen ohne chemisch-synthetische Pestizide und Düngemittel sowie ohne Torf aus. Sowohl große touristische Schaugärten als auch verhältnismäßig kleine, individuelle Privatgärten in ganz Österreich öffnen ihre Türen und gewähren Blicke in das Gartenparadies.

Ab April 2019 dürfen sich Zuseherinnen und Zuseher auf die nächste Staffel von „Natur im Garten“ auf ORF 2 freuen, wo Karl Ploberger wieder viele interessante Gärten besucht und Tipps gibt.

Nähere Informationen: Natur im Garten, DI Hans-Peter Pressler, Mobil 0676/848 790 737, E-Mail hans-peter.pressler @ naturimgarten.at, www.naturimgarten.at, www.facebook.com/naturimgarten, www.youtube.com/naturimgarten.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse