ÖAMTC: Ring- und Kaisperre am 31.12.

Silvesterlauf

Wien (OTS) - Am Montag, 31. Dezember, wird der Ring laut ÖAMTC zunächst zwischen Operngasse und Schottengasse von 10:00 bis 10:30 Uhr wegen der Aufstellung zum 42. Internationalen Silvesterlauf gesperrt. Ab ca. 10:30 bis 13:00 Uhr werden der gesamte Ring und Kai laut ÖAMTC abschnittsweise nicht befahrbar sein bzw. wird der Verkehr angehalten. Direkte Umleitung über Vordere Zollamtsstraße - Am Stadtpark - Am Heumarkt - Lothringer Straße - Karlsplatz und Zweierlinie. Ring- und Kaiquerungen können je nach Rennverlauf auf Anweisung der Polizei passiert werden.

Der ÖAMTC empfiehlt, großräumig über den Gürtel auszuweichen.

Ringsperre in der Nacht

Zusätzlich wird die Ringstraße am Abend von 20:00, bis 01.01.2019, ca. 4:00 Uhr, im Bereich Rathausplatz gesperrt. Hier ist mit einem starken Besucherstrom zum Silvesterpfad zu rechnen. Der Verkehr wird über die Stadiongasse zur Landesgerichtsstraße abgeleitet.

Infos: www.oeamtc.at/maps

ÖAMTC-App: www.oeamtc.at/app

