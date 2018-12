AVISO – Mittwoch, 2. Jänner: Aktion zur „Ehe für ALLE“ vor dem Bundeskanzleramt

Wien (OTS/SK) - „Nach Jahren der Debatte steht die Ehe ab 1. Jänner 2019 endlich ALLEN Paaren in Österreich offen. Der Start ins Regenbogen-Jahr 2019 markiert damit einen Meilenstein in der Geschichte der Gleichstellung in Österreich“, so der Bundesvorsitzende der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation SoHo, NAbg. Mario Lindner, „Dieser historische Schritt ist aber leider nicht durch die Politik, sondern wieder einmal durch ein Höchstgericht ermöglicht worden. Wir werden diesen Anlass daher nutzen, um klarzustellen, wie viel in Österreich noch zur vollen Gleichstellung der LGBTIQ-Community geschehen muss.“

Die SoHo Österreich setzt dazu am Mittwoch, den 2. Jänner 2019, eine Aktion unter dem Motto „Frohes neues JA“ vor dem Bundeskanzleramt.

Zeit: Mittwoch, 2. Jänner 2019, 11:00 Uhr

Ort: Ballhausplatz 2 (vor dem Bundeskanzleramt)

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at