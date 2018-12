Nach der Festzeit: Nicht passenden Geschenken eine zweite Chance geben und Christbäume richtig entsorgen

Pernkopf: Alte Christbäume werden in der Regel kompostiert

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Weihnachtsfeiertage sind bereits vorbei. Oftmals sind Umtausch und Rücknahme von Geschenken nicht mehr möglich oder zu umständlich. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Anton Kasser, Präsident des Vereins „Die NÖ Umweltverbände“, weisen deshalb gemeinsam auf eine Alternative hin: „Einfach ein paar Fotos machen und auf die Plattform www.sogutwieNEU.at stellen. So muss man nichts wegschmeißen!“ Die NÖ Umweltverbände und das Land Niederösterreich haben die Onlineplattform im Jahr 2013 ins Leben gerufen. Sie ist ein attraktives und regionales Angebot, das kurze Transportwege ermöglicht.

Pernkopf unterstreicht dazu: „Wir geben damit noch gebrauchsfähigen Gegenständen eine zweite Chance. Gerade nach der Weihnachtszeit ist das eine abfallarme Möglichkeit, die bereits mehr als 9.000 Nutzer in Anspruch nehmen.“ Kasser und Pernkopf erklären weiter: „Altstoffe können wichtige Rohstoffquellen sein und sparen damit wertvolle Ressourcen ein.“

Mit über zwei Millionen Aufrufen seit Bestehen der Plattform und über 350 Tonnen an gebrauchsfähigen Gütern, die über die Plattform vermittelt wurden, ist www.sogutwieNeu.at ein attraktives Angebot für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. „Einfach und schnell geht es zum Verkauf oder Tausch: Vom Wohnzimmersofa über den DVD-Player bis hin zum Rasenmäher, auf der Website kann alles angeboten werden, was daheim nicht mehr Platz hat, aber noch zu gebrauchen ist. Hauptsache, es landet nicht unnötig im Müll“, macht Kasser auf die Möglichkeiten aufmerksam.

Kasser und Pernkopf weisen zudem auf einen Brauch hin, bei dem die kommunale Abfallwirtschaft eine wichtige Rolle spielt. Am Tag der „Heiligen drei Könige“ ist es Tradition, den Christbaum zu entsorgen. In Niederösterreichs Haushalten findet man jährlich rund 535.000 Christbäume, das entspricht einem Gewicht von über 9.000 Tonnen. Pernkopf argumentiert: „Wir sollten den Baum so zurückgegeben, wie ihn die Natur gemacht hat. Alte Christbäume werden in der Regel kompostiert. Dafür ist es erforderlich alle Kugeln, Lametta und Zuckerln zu entfernen. Nur so entsorgt man richtig und verantwortungsvoll.“ Anton Kasser erklärt abschießend: „Die Entsorgung der Bäume wird in Niederösterreichs Gemeinden unterschiedlich gehandhabt. Es gibt entweder Sammelplätze, an denen die Christbäume abgegeben werden können, oder der Baum wird von Mitarbeitern der Gemeinde oder des Verbandes von zu Hause abgeholt.“

Nähere Informationen: NÖ Umweltverbände, Mag. Florian Beer, E-Mail florian.beer @ umweltverbaende.at, Telefon 02742/23 00 60-206, bzw. Büro LH-Stv. Pernkopf, DI Jürgen Maier, Telefon 02742/9005-12704, E-Mail lhstv.pernkopf @ noel.gv.at, www.umwaeltverbaende.at.

