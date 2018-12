ARBÖ: Zahlreiche Sperren an Silvester in der Bundeshauptstadt

Die Silvesternacht bringt etliche Straßensperren mit sich. Auch tagsüber muss auf viele Straßen am 31. Dezember aufgrund des Silvesterlaufs verzichtet werden.

Wien (OTS) - „Ab 10 Uhr geht es mit den Straßensperren in Wien los“, warnt Jürgen Fraberger vom ARBÖ Informationsdienst. Konkret bedeutet dies eine Sperre der Ringstraße ab 10 Uhr zwischen Rathaus und Universität. Ab ca. 10:30 Uhr wird dann die gesamte Strecke des Silvesterlaufs für den Verkehr gesperrt sein. Autofahrer müssen dann über die Vordere Zollamtsstraße, Am Stadtpark, Am Heumarkt, die Lothringer Straße, den Karlsplatz, Getreidemarkt, die Museumstraße, Landesgerichtsstraße, Universitätsstraße und die Maria-Theresien-Straße ausweichen. Je nach Rennverlauf werden aber auch Querungen der Rennstrecke möglich sein, dies betrifft beispielsweise die Schleusen Kärntner Ring – Kärntner Straße, Franz-Josefs-Kai – Salztorbrücke, oder auch Parkring – Johannesgasse. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind von den Sperren betroffen und werden kurz geführt. „Autofahrer sollten die Innenstadt von ca. 10 Uhr bis nach der Siegerehrung um ca. 14 Uhr wenn möglich gänzlich meiden“, empfiehlt der ARBÖ Verkehrsexperte.



Nur wenige Stunden später wird die Ringstraße erneut gesperrt. Die Wiener Parkhäuser werden sich bereits am Nachmittag restlos füllen. Der jährlich von über 600.000 nationalen und internationalen Gästen besuchte Silvesterpfad lässt wenig Hoffnung auf freie Parkplätze. Damit verbunden: eine Ringsperre ab der Operngasse bis zum Rathausplatz (verlängerte Grillparzerstraße) ab 20 Uhr. Umgeleitet wird über die ehemalige 2er Linie. „Um den vielen Verkehrssperren zu entgehen, raten wir, die Anreise in jedem Falle mit den Wiener Öffis zu planen“, rät auch hier der ARBÖ.





Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at