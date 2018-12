Bethel Woods Center for the Arts, Live Nation und INVNT produzieren gemeinsam ein neues dreitägiges Festival für Musik, Kultur und Community

Bethel, New York (ots/PRNewswire) - Das Bethel Woods Center for the Arts (BWCA), ein gemeinnütziges Kulturzentrum am historischen Ort des Woodstock-Festivals 1969 in Bethel, NY, Live Nation, das weltweit führende Live-Entertainment-Unternehmen, und INVNT, eine globale Live-Marken-Storytelling-Agentur, kündigen heute das "Bethel Woods Music and Culture Festival: Das goldene Jubiläum am historischen Ort des Woodstock-Festivals 1969" an.

Vom 16. bis 18. August 2019 findet dieses generationenübergreifende Musik-, Kultur- und Community-Event im BWCA nur 90 Minuten von New York City entfernt statt. Die dreitägige Veranstaltung umfasst Live-Performances von prominenten und aufstrebenden Künstlern aus verschiedenen Genres und Jahrzehnten sowie Vorträge von führenden Futuristen und Retrotech-Experten im TED-Stil. Festivalbesucher können auch das Museum in Bethel Woods besuchen, das die Geschichte der 1960er Jahre durch immersive Medien, interaktive Engagements und Artefakte aus dem Jahr 1969 erzählt, sowie die Sonderausstellung "We Are Golden: Reflections on the 50th Anniversary of the Woodstock Festival and Aspirations for an Aquarian Future" 2019 erleben.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Live Nation und INVNT, um das Bethel Woods Music and Culture Festival abzuhalten", sagte Darlene Fedun, CEO, BWCA. "Vor fünfzig Jahren versammelten sich Menschen friedlich auf unserer Website, die dazu inspiriert waren, die Welt durch Musik zu verändern. Als Verwalter dieses historischen Ortes sind wir weiterhin bestrebt, diese reiche Geschichte und diesen Geist zu bewahren und neue Generationen zu bilden und zu inspirieren, um durch Musik, Kultur und Gemeinschaft einen positiven Beitrag zur Welt zu leisten."

Das dreitägige Festival nutzt die hochmodernen Veranstaltungsorte und Einrichtungen von BWCA. Entertainment-Villages und eine Reihe von Auftrittsbereichen werden speziell für diesen Anlass geschaffen. Ausführliche Informationen über das Veranstaltungsangebot, Eintrittskarten, nicht-musikalische Erfahrungen und die Markenaktivitäten werden in Kürze veröffentlicht.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Feiern des Bethel Woods Center for the Arts, die anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des größten Festivals aller Zeiten für den Sommer 2019 geplant sind, werden nicht produziert, gesponsert oder mit Woodstock Ventures LC, dem Organisator des Festivals 1969 und seiner anderen Wiedervereinigungsfeste, verbunden und sind keine WOODSTOCK®-Veranstaltungen.

Informationen zu Bethel Woods Center for the Arts und dem Museum in Bethel Woods

Das Bethel Woods Center for the Arts ist eine gemeinnützige Kulturorganisation mit Sitz am Ort des Woodstock-Festivals 1969 in Bethel, NY. Das Center liegt nur 90 Meilen von New York City entfernt auf einem schönem Campus mit Ausblick auf die ländliche Gegend und besteht aus dem Pavillon Stage Amphitheater mit 15.000 Sitzplätzen, einer kleineren Veranstaltungsgalerie mit 440 Sitzplätzen und dem preisgekrönten Museum in Bethel Woods. Das Zentrum bietet eine vielfältige Auswahl an populären Künstlern, kulturell reichen Performances sowie Bildungs-, Gemeinschafts- und Museumsprogrammen, die sich der Inspiration von Ausdruck, Kreativität und Innovation durch die Kunst verschrieben haben. Bethel Woods ist beispielhaft in seinen Bemühungen, die Zugänglichkeit der Kunst für alle Altersgruppen zu fördern, zu inspirieren und dafür einzutreten und sich mit Partnern aus der Community zu verbinden, um die Reichweite des Programms zu erweitern und Unterstützung und Ressourcen für seine Aktivitäten zu stärken. Das Museum in Bethel Woods widmet sich dem Studium und der Ausstellung der sozialen, politischen und kulturellen Ereignisse der 1960er Jahre, einschließlich des Woodstock-Festivals und der Hinterlassenschaften dieser Zeit, sowie der Erhaltung des Woodstock-Festplatzes 1969. Mehr als eine nostalgische Feier eines bunten Jahrzehnts, bietet das preisgekrönte Museum einen Schwerpunkt für tiefere Themen und Lehren des Jahrzehnts. Das Museum ist eine dynamische und lebendige Community-Ressource, in der Einzelpersonen und Gruppen jeden Alters an Führungen, lebendigen Vorträgen, filmischen Gesprächen, wechselnden Ausstellungen und Sonderveranstaltungen teilnehmen. Das Museum verfügt über eine permanente Ausstellungsfläche, eine Sonderausstellungsgalerie, eine Korridorausstellungsgalerie, ein Museumstheater, eine Veranstaltungsgalerie, einen Museumsladen, ein Café und das Woodstock-Denkmal. Weitere Informationen finden Sie unter www.BethelWoodsCenter.org.

Informationen zu Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) ist das weltweit führende Unternehmen für Live-Unterhaltung - bestehend aus den weltweiten Marktführern Ticketmaster, Live Nation Concerts und Live Nation Sponsorship. Weitere Informationen finden Sie unter www.livenationentertainment.com.

Informationen zu INVNT

INVNT wurde 2008 gegründet und ist die beste Live-Marken-Storytelling-Agentur der Welt. Die Büros von INVNT befinden sich strategisch günstig in New York, London, Sydney, Detroit, San Francisco, Washington D.C. und Stockholm. Weitere Informationen finden Sie unter http://invnt.com.

Rückfragen & Kontakt:

Brea Carter

+1 (917) 633-6171

bcarter @ invnt.com