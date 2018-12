Kardinal Schönborn "tief betroffen" von Überfall auf Schulbrüder

Wiener Erzbischof besucht Opfer eines Raubüberfalls im "De La Salle"-Schulzentrum in Strebersdorf

Wien (KAP) - Kardinal Christoph Schönborn ist "tief betroffen" vom Überfall auf fünf Schulbrüder in Wien-Strebersdorf. "Kirchen sind Orte des Friedens und der Zuwendung - das macht uns die Weihnachtszeit in besonderer Weise bewusst. Umso trauriger ist die Nachricht vom brutalen Raubüberfall", sagte der Wiener Erzbischof am Donnerstagabend gegenüber "Kathpress". Unmittelbar nach Beendigung des Großeinsatzes der Polizei machte sich der Kardinal auf dem Weg, um die Ordensbrüder im "De La Salle"-Schulzentrum in Strebersdorf zu besuchen und sagte: "Gottseidank kommt so etwas in Österreich nur sehr selten vor. Ich bete für die baldige Genesung der Opfer und die Reue der Täter."

Mehr unter:

https://www.kathpress.at/goto/meldung/1715579/kardinal-schoenborn-tie

f-betroffen-von-ueberfall-auf-schulbrueder

((forts. mgl.)) PWU

Copyright 2018, Kathpress (www.kathpress.at). Alle Rechte vorbehalten

Rückfragen & Kontakt:

Kathpress

Dr. Paul Wuthe

(01) 512 52 83

redaktion @ kathpress.at

https://www.kathpress.at