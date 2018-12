Oö. Volksblatt: "Liebesheirat?" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 28. Dezember 2018

Linz (OTS) - „Vier Jahre sind eine lange Zeit. Wenn man jetzt sagt, das kann alles nichts mehr werden, werden wir nie mehr in einer Regierung sein. Absolute Mehrheiten wird es so schnell weder für den einen noch den anderen geben. Es wird daher immer eine Regierungspartnerschaft geben, und das sind nie Liebesheiraten.“ Sagte SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner im APA-Gespräch — und offenbart damit das große Dilemma ihrer Partei. Vier Jahre sind wirklich lang für jemanden, der einerseits das Oppositions-Klavier beherrschen muss und andererseits den Gestaltungsanspruch erheben will. Letzteren lässt die SPÖ aktuell völlig vermissen, egal ob Rendi-Wagner selbst, Parteigeschäftsführer Thomas Drozda oder Klub-Vize Jörg Leichtfried — die SPÖ-Spitze präsentierte sich zuletzt angesichts des bevorstehenden Jahreswechsels erstaunlich visionslos und in völligem Gegensatz zu Parteipragmatikern wie Hans Niessl. Vier Jahre sind aber auch deswegen lange, weil in dieser Zeit einige Landtagswahlen anstehen, die für die SPÖ kaum Jubelergebnisse bringen dürften. Dass der zu erwartende Frust auch auf der neuen Vorsitzenden abgeladen wird, lehrt die Vergangenheit. Und somit ist noch gar nicht sicher, ob Rendi-Wagner überhaupt Ansprechpartnerin für eine Nicht-Liebesheirat wäre.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at