Stars Allianz veröffentlicht die Rankings des 5A Index 2018 (zweite Hälfte) von Chinese Sports Stars Commercial Value Index und Potential Index

Die letzte Ausgabe des Modells zur Datenerfassung fügt zwei neue Elemente hinzu, einen stärkeren Fokus der Aufnahme von Daten von Sportstars in Echtzeit und Aufnahme einer Reihe neuer Datenpunkte.

Die kürzlich herausgebrachten Rankings des Stars Allianz 5A Index (zweite Hälfte) Chinese Sports Stars Commercial Value Index widmen Einfluss und Ruf von Sportstars in Großchina spezielle Aufmerksamkeit. In der Folge einer Reihe negativer Ereignisse im Umfeld einiger der bekanntesten Stars findet die positive Vorbildrolle von Sportstars mehr Anerkennung und Wertschätzung in der Gesellschaft.

Die Erstplatzierten der Rankings von Top 100 Chinese Sports Stars Commercial Value Comprehensive Index und Top 50 Chinese Sports Stars Commercial Value Potential Index, Weltrekordschwimmer Sun Yang und Sprinter Su Bingtian, halten die zwei Spitzenplätze der Comprehensive Index Rankings, gefolgt von Shorttrack-Speedskater Wu Dajing als Nummer Drei. Zhu Ting, Spielführerin der chinesischen Volleyball-Nationalmannschaft der Damen und zweifache Goldmedaillengewinnerin sowie Wu Lei, Fußballer bei Shanghai SIPG und dessen Rekordtorschütze, folgen auf den Plätzen vier und fünf. Schwimmerin Wang Jianjiahe, Goldmedaillengewinnerin bei den Asienspielen des Jahres 2018 und Fußballerin Wang Shuang der Frauenmannschaft von Paris Saint-Germain waren in den Top 10 beider Index Rankings vertreten. Die Leistung von Wang Jianjiahe im Jahr 2018 belegte ihren Wert und ihr Potenzial und die Tore von Wang Shuang zeigten ihr technisches Können.

Stars Allianz ist ein Anbieter umfassender Datenanalysen für die chinesische Sportbranche. Das Unternehmen wurde von Branchenprofis unter Anleitung der Verantwortungsträger für die Entwicklung des Sportbereiches des Landes gegründet. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf fünf Aspekte des Sports: Makler, Management und wirtschaftliche Entwicklung der führenden Spieler der Branche, Finanzen, Big Data sowie Management von Veranstaltungen. Im Kern des Big-Data-Business von Stars Allianz steht das vollständige 5A-System, dessen Grundlage langfristige Marktforschung von Sportprofis, Statistikern, Datenrechercheuren und mathematischen Modellierern sowie Marketingprofis ist, zusammen mit umfassender Erhebung, Sortierung, Analyse und Vergleich von Daten.

