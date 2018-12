ASFINAG 2: S 35 Tunnel Kirchdorf Richtung Bruck an der Mur wieder frei befahrbar

Brennender Pkw führte zu Tunnelsperre

Bruck an der Mur (OTS) - Der Tunnel Kirchdorf auf der S 35 Brucker Schnellstraße ist nach einem Pkw-Brand wieder frei befahrbar. Der Tunnel war ab ca. 16.30 Uhr in Fahrtrichtung Bruck an der Mur für den gesamten Verkehr gesperrt. Der Brand hat zu keinen Schäden im Tunnel geführt. Die Umleitung im Knoten Peggau über die A 9 Pyhrn Autobahn und den Gleinalmtunnel wurde bereits wieder aufgehoben.

