ASFINAG: S 35 Tunnel Kirchdorf Richtung Bruck an der Mur gesperrt

Brennender Pkw im Tunnel

Bruck an der Mur (OTS) - Im Tunnel Kirchdorf auf der S 35 Brucker Schnellstraße ist ein Pannen-Pkw in Brand geraten. Der Tunnel ist daher in Fahrtrichtung Bruck an der Mur für den gesamten Verkehr gesperrt. Es befinden sich keine Personen im Tunnel. Die ASFINAG leitet den Verkehr im Knoten Peggau über die A 9 Pyhrn Autobahn und den Gleinalmtunnel um. Die Dauer der Sperre ist derzeit nicht abschätzbar.

