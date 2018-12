ORF SPORT + mit dem „Biathlon-Taxi“ mit Dorothea Wierer

Am 28. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 28. Dezember 2018, in ORF SPORT + sind das Yoga-Magazin um 19.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Höhepunkte von der WM in den Standardtänzen – Austrian Open 2018 um 20.15 Uhr, von der X-Bow-Battle Pannoniaring 2018 um 22.30 Uhr und von der X-Bow-Battle Misano World Circuit 2018 um 22.45 Uhr, das „Biathlon-Taxi“ mit Dorothea Wierer um 21.45 Uhr und „Formula E Street Racers“ um 22.00 Uhr.

In der vierten Folge des „Biathlon-Taxis“ geht ORF-Kommentator Dietmar Wolff als Chauffeur über die Grenzen – bis nach Südtirol. Fahrgast ist diesmal der Publikumsliebling aus Antholz, die Weltcup-Gesamtführende Dorothea Wierer. In ihrer unvergleichlichen Art zeigt sich „Doro“ dabei auch von ihrer „unsportlichen“ Seite.

An atemberaubenden Locations auf Malta werden in der sechsten Staffel des Yoga-Magazins von nationalen und internationalen Yoga-Stars Übungen zum Mitmachen gezeigt. Insgesamt wurden 20 Sendungen zu je 30 Minuten vom verantwortlichen ORF-Redakteur und Regisseur Bernhard Rabl und seinem Team produziert. Malta besitzt mehrere Stätten, die in die Liste der Weltkulturgüter der UNESCO eingetragen sind. Und auch Yoga ist UNESCO-Weltkulturerbe. Maltas Hauptstadt Valletta ist zudem Europäische Kulturhauptstadt 2018.

Das Yoga-Magazin von ORF SPORT + bietet jede Woche Übungen zum Mitmachen. Wiederholt wird die Sendung vom Freitag am Samstag- und Sonntagvormittag.

Das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, moderiert von Andreas Onea, blickt noch einmal auf erfolgreiche Sport-Events des Jahres 2018 zurück. „Ohne Grenzen“ zeigt ein „Best of“ der Paralympics sowie Rückschauen auf die Leichtathletik-EM, die Schwimm-EM, die Rad-WM und die Para-Kletter-WM.

„Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

