„Guten Morgen Österreich“ ab 2. Jänner zu Gast in der Steiermark

Wien (OTS) - In den ersten Tagen im neuen Jahr macht das „Guten Morgen Österreich“-Mobil Station in der Steiermark, die morgendliche Route führt von 2. bis 4. Jänner 2019 von Kainach bei Voitsberg über Bärnbach nach Ligist. Eva Pölzl und Oliver Zeisberger melden sich werktäglich ab 6.30 Uhr in ORF 2 und begrüßen in den Sendungen zahlreiche prominente Gäste wie Jungdirigent Patrick Hahn, Startrompeter Toni Maier, Bodybuilding-Weltmeister Martin Benedikt und Kabarettist & Musiker Christof Spörk.

Mittwoch, 2. Jänner:

„Guten Morgen Österreich“ aus Kainach bei Voitsberg

85.000 Kinder und Jugendliche sind in Österreich rund um den Jahresbeginn wieder als Sternsinger unterwegs. Welche Projekte diesmal unterstützt werden, darüber informiert Julia Radlingmayer von der Dreikönigsaktion; zu Besuch sind auch Sternsinger aus Kainach bei Voitsberg.

Prominenter Gast der ersten Sendung im neuen Jahr ist Jungdirigent Patrick Hahn. Der Grazer gilt als Shootingstar der internationalen Dirigentenszene und wird im Jahr 2019 u. a. in Köln, München, Luzern, Wien, Hamburg und bei einer Japan-Tournee am Pult stehen. Weiters begrüßen Eva Pölzl und Oliver Zeisberger auch Holzmodellbauer Johann Murgg. Für den musikalischen Start in das neue Jahr sorgt das „Schneiderwirt Trio“.

Donnerstag, 3. Jänner:

„Guten Morgen Österreich“ aus Bärnbach

Hilfe in der digitalen Welt – die gibt es zum Beispiel beim „EDV-Doktor“. Christoph Jocham spricht in der Sendung darüber, wie der gemeinnützige Verein beim Umgang mit Computern, Mobiltelefonen u. v. m. unterstützt und berät. Prominenten Besuch gibt es von zwei bekannten Bärnbachern: Startrompeter Toni Maier und Bodybuilding-Weltmeister Martin Benedikt sind an diesem Morgen im mobilen Studio zu Gast. Der musikalische Gruß kommt von der Gruppe „Die Granaten“.

Freitag, 4. Jänner:

„Guten Morgen Österreich“ aus Ligist

Zum Wochenabschluss gibt es Musik von Aniada a Noar – die steirische Erfolgsband hat auch 2019 Großes vor. Darüber hinaus freuen sich Eva Pölzl und Oliver Zeisberger auf den Besuch von Christof Spörk: Der vielfach ausgezeichnete Kabarettist und Musiker stattet an diesem Morgen seinem Heimatort Ligist einen Besuch ab. Zu Gast in der Sendung ist auch Karin Mauser vom Ligister Filmklub „Polsterlkino“, der in einem der ältesten Kinosäle der Steiermark außergewöhnliche Filmerlebnisse veranstaltet. Helmut Leitinger informiert über zu viel bezahltes und nicht rückgefordertes Steuergeld sowie über Neuerungen mit dem Familienbonus und bei der Familienbeihilfe.

