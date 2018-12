„matinee“-Doppel: Dokus über Sängerknaben, Mythos Edelweiß und Seychellen, Comedy-Konzert von Igudesman & Joo

Am 30. und 31. Dezember ab 9.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Zum Jahresende stehen zwei höchst abwechslungsreiche Kulturvormittage auf dem Programm von ORF 2. So beleuchtet die von Clarissa Stadler präsentierte „matinee“ am Sonntag, dem 30. Dezember 2018, um 9.05 Uhr zwei identitätsstiftende österreichische Symbole zwischen alpenländischem Mythos und städtischem Musikleben: Auf den Film „Mehrstimmig. Die Wiener Sängerknaben“ folgt die Dokumentation „Edelweiss, Star der Alpen – Mythos, Kitsch, Realität“ (9.50 Uhr). Die Silvester-„matinee“ am 31. Dezember widmet sich um 9.05 Uhr in ORF 2 der Inselvielfalt der „Seychellen – Ein Meer von Farben“, danach garantiert die Konzerthaus-Show „Upbeat – Der Karneval der Musiker“ (9.50 Uhr) mit dem Duo Aleksey Igudesman und Hyung-ki Joo sowie den Wiener Symphonikern höchst amüsante Angriffe auf die Lachmuskeln.

Sonntag, 30. Dezember:

„Mehrstimmig. Die Wiener Sängerknaben“ (9.05 Uhr)

Die Wiener Sängerknaben, seit ihren Anfängen im Jahr 1498 untrennbar mit der österreichischen Hauptstadt verbunden, begeistern als jüngste Botschafter Österreichs das Konzertpublikum in aller Welt. Bestimmendes Element im Leben der rund 100 aktiven jungen Sänger ist die Musik: Stimmbildung, Proben und Schule im Palais Augarten, regelmäßige Konzerte, Opernauftritte und Tourneen auf allen Kontinenten zählen zur Routine der Neun- bis 14-Jährigen.

In diesem 2015 entstandenen Filmporträt taucht Regisseur Lukas Beck in den Alltag der jungen Musiker und erzählt aus Sicht der Sängerknaben vom Leben zwischen Aufregung, Ruhm, harter Arbeit und Fußball. Das Publikum erfährt so aus erster Hand, wie es ist, Sängerknabe zu sein – und entdeckt dabei, dass ein Chor aus vielen Charakteren besteht: je munterer, je mehrstimmiger, desto besser. Denn, so das Credo des künstlerischen Leiters Gerald Wirth: „Erst, wenn jeder seine ganze Persönlichkeit beitragen kann, wird die Musik so richtig gut.”

„Edelweiss, Star der Alpen – Mythos, Kitsch, Realität“ (9.50 Uhr)

Der Mythos des Edelweiß ist keineswegs auf Europa beschränkt. Ob Amerikaner, Briten oder Australier – alle singen „Edelweiß“, das eine Lied, das das Broadway-Musical „The Sound of Music“ weltberühmt gemacht hat. Dabei waren Oscar Hammerstein und Richard Rodgers – Texter und Komponist – niemals in den Alpen und haben auch – wahrscheinlich– nie echtes Edelweiß gesehen! Die vor mehr als 50 Jahren entstandene Verfilmung des Musicals wurde einer der meistgesehenen Filme überhaupt und hat insbesondere in Amerika das Bild von Österreich geprägt. Der ehemalige US-Präsident Ronald Reagan nahm einst sogar an, „Edelweiß“ sei die österreichische Nationalhymne, als er den österreichischen Bundespräsidenten Rudolf Kirchschläger mit diesem Lied empfing. Die samtene Pflanze birgt viele Rätsel. Filmemacherin Ruth Berry deckt sie mit Humor und wissenschaftlicher Akkuratesse auf und stößt dabei in Bereiche vor, die noch kaum ein Zuschauer zuvor gesehen hat.

Montag, 31. Dezember:

„Seychellen – Ein Meer von Farben“ (9.05 Uhr)

Die Seychellen sind weit mehr als ein Urlaubstraum aus Sonne, Strand, Meer und Farben. Der überaus vitale Inselstaat bietet ein wahres „Mosaik der Weltbevölkerung“. Auf der Inselgruppe im Indischen Ozean ist kulturelle Diversität das zentrale Motto. „Einheit in Vielfalt“ wird von der Gesamtbevölkerung als Grundlage der friedlichen Koexistenz und wirtschaftlichen Entwicklung verstanden. Der Inselarchipel ist ein Beispiel dafür, dass ein fruchtbarer Umgang mit Vielfalt nicht nur als Last oder Problem verstanden werden kann, sondern als wahrer Aktivposten. Der Fokus liegt auf dem Gemeinsamen, nicht auf dem Trennenden. Das zeigt sich besonders beim wichtigsten und größten Kulturfestival des Landes – dem jährlichen Festival Kreol. Eine Woche lang beherrschen unterschiedliche Musikstile, Tanzformen und kulinarische Köstlichkeiten das Leben auf den Inseln. Die mitreißenden Rhythmen der verschiedenen Kulturen relativieren das Klischeebild einer nur aus Wellen, türkisblauen Ufern, einsamen Stränden und romantischen Granitfelsen bestehenden Inselwelt. Ein Film von Werner Zips und Angelica V. Marte.

„Upbeat – Der Karneval der Musiker“ (9.50 Uhr)

Gemeinsam mit den Wiener Symphonikern zeigen die beiden musikalischen Universalkünstler Aleksey Igudesman und Hyung-ki Joo im Wiener Konzerthaus erneut, dass Humor und Virtuosität einander keineswegs ausschließen. In ihrem jüngsten Programm, aufgezeichnet im April 2018, verquicken sie Klassik mit Popkultur, etwa mit dem symphonischen Gedicht „Ring in the Classics“ auf den ikonischen Nokia-Klingelton. Auch aktuelle und historische Begebenheiten finden in den humorvollen Arrangements Eingang, nicht zuletzt in „Ride of the Oy Veykyries“: Richard Wagner würde sich im Grab umdrehen, wenn er die lebhafte Klezmer-Version seines berühmten Werks hören würde. Die Dokumentation gestaltete Sebastian Leitner.

