Deutschsprachige Free-TV-Premiere für „Legend of Tarzan“ mit Christoph Waltz zu Neujahr

Und: ORF-Premiere für Tarantinos Oscar-prämierten Western „The Hateful Eight“

Wien (OTS) - Spannungsgeladene und bildgewaltige ORF-Premieren zu Neujahr in ORF eins! Den Auftakt machen am Montag, dem 1. Jänner 2019, um 20.15 Uhr in ORF eins Christoph Waltz, Alexander Skarsgård und Samuel L. Jackson, die in der deutschsprachigen Free-TV-Premiere von David Yates’ atemberaubendem Abenteuerfilm „Legend of Tarzan“ in den Dschungel zurückkehren: Als John Clayton III. lebt Tarzan (Skarsgård) zusammen mit der Amerikanerin Jane Porter (Margot Robbie) in London ein gemütliches Leben. Als er für eine wichtige Mission im Auftrag des belgischen Königs in den Dschungel zurückkehrt, findet er sich wieder in einem Machtspiel voller Gier und Intrigen. Mittendrin brillieren Christoph Waltz als machtgieriger Geschäftsmann und Samuel L. Jackson als amerikanischer Gesandter. Das Drehbuch verfassten Craig Brewer und Adam Cozad; in weiteren Rollen spielen Djimon Hounsou, Jim Broadbent, Casper Crump und andere.

Um 22.00 Uhr steht die ORF-Premiere von Quentin Tarantinos Oscar-prämierten Schneewestern „The Hateful Eight“ auf dem Programm von ORF eins: Im verschneiten Colorado versammelte Tarantino eine Riege an Hollywoodstars, darunter Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh und Samuel L. Jackson, vor Kameraobjektiven aus den sechziger Jahren, um seinen wortgewandten, bildgewaltigen und gewohnt bitterbösen Western im Ultra-Panavision-70-Breitbildformat zu drehen. Die Story selbst ist in Wyoming angesiedelt, wo einige Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg Kopfgeldjäger, Deserteure, Sheriffs und Generäle aufeinandertreffen – und, wie in Tarantinos Filmen üblich, Rassismus, Ausgrenzung und Ungerechtigkeit Hauptrollen spielen. Für die Filmmusik überzeugte der Westernliebhaber niemand Geringeren als Ennio Morricone, mit 87 Jahren noch einmal den Soundtrack für einen kompletten Film zu komponieren – bei den Academy Awards gab es dafür schließlich auch einen Oscar.

Mehr zu den Inhalten:

„Legend of Tarzan“ um 20.15 Uhr

Weil er sich in Jane Porter (Margot Robbie) verliebt hat, hat John Clayton (Alexander Skarsgård), auch bekannt als Tarzan, dem Dschungel den Rücken zugekehrt und lebt nun verheiratet in England. Als der Amerikaner Williams (Samuel L. Jackson) ihn jedoch darauf hinweist, dass der belgische König Leopold Gräueltaten in Afrika begehen lässt, reist Tarzan mit Jane wieder zum schwarzen Kontinent, um Beweise zu finden. Dort werden sie von Leopolds Handlanger Rom (Christoph Waltz) gefangen genommen. Nach seiner Flucht setzt Tarzan alles daran, auch die Liebe seines Lebens zu retten – und seine Freunde unter den Tieren und Einheimischen stehen ihm bei ihrer Rettung bei.

„The Hateful Eigth“ um 22.00 Uhr

Irgendwo im verschneiten Wyoming, einige Jahre nach dem Bürgerkrieg:

Eine Postkutsche kämpft sich auf dem Weg zum Städtchen Red Rock durch die Landschaft. An Bord sind der Kopfgeldjäger John Ruth (Kurt Russell), seine Gefangene Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh) und zwei zugestiegene Passagiere: der Exsoldat und nun ebenfalls als Kopfgeldjäger tätige Marquis Warren (Samuel L. Jackson) sowie Chris Mannix (Walton Goggins), der angibt, der neue Sheriff von Red Rock zu sein. Aufgrund eines heftigen Schneesturms sind sie jedoch dazu gezwungen, in einer Hütte Zuflucht zu suchen. Dort verstecken sich bereits der Mexikaner Bob (Demian Bichir), der undurchsichtige Oswaldo Mobray (Tim Roth), der Cowboy Joe Gage (Michael Madsen) und der in die Jahre gekommene Südstaaten-General Sanford Smithers (Bruce Dern) vor dem Wetter. Schnell nehmen die Spannungen in der Gruppe von misstrauischen Raubeinen zu, nachdem man sich anfangs noch bestens unterhalten hat. Und bald wird klar, dass längst nicht jeder von ihnen die Hütte lebend verlassen wird.

