Tatverdächtiger bricht zumindest 12 Kellerabteile auf

Wien (OTS) - Datum: 21.12.2018

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Adresse: 21., Ruthnergasse

Zwei Zeugen konnten einen mutmaßlichen Einbrecher beobachten, wie dieser gerade aus ihrem Kellerabteil kam. Sie hielten den Mann fest und verständigten die Polizei. Beamte der PI Trillergasse nahmen den 55-jährigen Österreicher fest. Im Zuge der Tatortarbeit konnten zumindest 12 aufgebrochene Kellerabteile in 5 Stiegen der Wohnhausanlage vorgefunden werden. Diebsgut, darunter Haushaltsgegenstände, aber auch Uhren, Schmuck, Spielzeug und Parfums, das der mutmaßliche Täter in seinem unweit der Tatorte geparkten Auto verstaut hatte, wurde sichergestellt. Der Mann zeigte sich geständig und wurde in eine Justizanstalt überstellt.

