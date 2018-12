Festnahme nach versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung

Wien (OTS) - Datum: 27.12.2018

Uhrzeit: 00:20 Uhr

Adresse: Wien-Donaustadt

In einer Wohnung kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen zwei alkoholisierten Mitbewohnern, wobei ein 49-jähriger Tatverdächtiger einem

45-Jährigen mit einem Küchenmesser in den rechten Fußrücken stach. Der Verletzte wurde von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht und später in häusliche Pflege entlassen. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und ihm gegenüber ein Betretungsverbot ausgesprochen.

