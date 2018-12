„Bewusst gesund“: Mit gesunder Ernährung durch den Winter

Außerdem am 29. Dezember: Nasenspray – Zu viel davon macht süchtig, Sitzyoga und „Bewusst gesund“-Tipp zum Thema ärztliche Zweitmeinung

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 29. Dezember 2018, um 17.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Nasenspray – Zu viel davon macht süchtig

Durch seine verkrümmte Nasenscheidewand konnte Thomas Osanger seit seiner Kindheit nie frei durch die Nase atmen. Daher begann er Nasensprays auszuprobieren – und plötzlich konnte er frei atmen; doch das funktionierte nicht lange so. Einige Zeit später musste er sogar nachts alle zwei bis drei Stunden sprühen, um Luft zu bekommen – er war süchtig auf den Nasenspray geworden. Werden die Sprays länger verwendet, kehrt sich die Wirkung in ihr Gegenteil, und die Betroffenen bekommen ohne den dauernden Gebrauch der Arznei keine Luft mehr durch die Nase. Daher warnen Fachleute davor, gerade in der Erkältungszeit einen Nasenspray nicht länger zu verwenden, als die Verkühlung dauert. Gestaltung: Steffi Hawlik.

Sitzyoga

Beim Yoga geht es vor allem darum, Körper, Geist und Atem miteinander in Einklang zu bringen. Für ältere Menschen, die Bewegungseinschränkungen oder Gleichgewichtsprobleme haben, bietet sich Yoga im Sitzen an. Diese sehr schonende Form des Yogas ist speziell darauf ausgelegt, die Gelenke geschmeidig zu halten und korrekt zu atmen. Gestaltung: Denise Kracher.

Winterfit – Mit gesunder Ernährung durch den Winter

Essen ist auch Modesache, alle paar Monate werden neue angeblich besonders wirkungsvolle Ernährungstipps gegeben, die schlank, jung und vital halten sollen. Manche Ernährungstrends können durchaus sinnvoll sein, wie zum Beispiel besonders nährstoffreiches Essen, das unter der Bezeichnung „Superfood“ in die Lebensmittelregale kommt. Denn die modernen Ernährungsgewohnheiten versorgen den Körper zwar mit viel zu vielen Kalorien, aber oft zu wenigen Nährstoffen wie Mineralien, gesunden Fetten, Vitaminen oder Antioxidantien. Was also extrem trendy klingt und oft mit exotischen Beeren oder Samen vermarktet wird, hat eine sehr reale und gesunde Grundlage. Auch heimisches Obst, Gemüse, Samen und Beeren – also „regionales Superfood“ –versorgen uns mit all den wichtigen und gesunden Inhaltsstoffen. Gestaltung: Christian Kugler.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema ärztliche Zweitmeinung

In Deutschland gibt es das Recht auf eine ärztliche Zweitmeinung. Wie ist das in Österreich geregelt? Können Patientinnen und Patienten, bevor sie sich einer Operation unterziehen oder eine belastende Therapie machen, noch die Meinung eines weiteren Arztes / einer weiteren Ärztin hören, ohne für die Kosten aufkommen zu müssen? Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn antwortet auf Zuseher/innenfragen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at