Juergen Maurer ist „Harri Pinter, Drecksau“

ORF-eins-Premiere für Klagenfurter ORF-Stadtkomödie am 29. Dezember

Wien (OTS) - Nach einem erfolgreichen Saisonauftakt mit bis zu 689.000 Zuseherinnen und Zusehern bei der ORF-Premiere der St. Pöltner ORF-Stadtkomödie „Geschenkt“ (22. Dezember 2018) steht auch schon der nächste Zwischenstopp in Österreich bevor. Als Klagenfurts „Harri Pinter, Drecksau“ eroberte Juergen Maurer – nach dem großen Erfolg in Kärnten und Osttirol auch österreichweit – bereits die große Kinoleinwand. Nun stürmt der gebürtige Klagenfurter auch die Fernsehbildschirme und schlüpft unter der Regie von Andreas Schmied im ORF/ARTE-Spielfilm am Samstag, dem 29. Dezember, um 20.15 Uhr auch in ORF eins in die Rolle eines ehemaligen Eishockeystars. Doch die Zeiten, in denen „Harri Pinter“ von seinen Fans als „Drecksau“ bejubelt worden ist und die Frauen ihn angehimmelt haben, sind längst vorbei. Und als sich dann auch noch seine Freundin Hals über Kopf in eine neue Beziehung stürzt, fällt „Harri Pinter“ mitten in eine tiefe Midlife-Crisis. Doch dann nimmt er das Match um seine Liebe an. Und es wird der härteste Kampf, der jemals gewonnen werden musste.

In weiteren Rollen spielen u. a. die Kärntner „Soko Kitzbühel“-Ermittlerin Julia Cencig als Harri Pinters (Ex-)Freundin sowie Andreas Lust, Dominik Warta, Hosea Ratschiller und Susanne Kubelka. Hinter der Kamera stand das bewährte Team der Graf-Film und des erfolgreichen Autorenduos Stefan Hafner und Thomas Weingartner, die gemeinsam auch für den Kärntner ORF-Landkrimi „Wenn du wüsstest, wie schön es hier ist“ verantwortlich zeichnen. „Harri Pinter, Drecksau“ ist eine Koproduktion von ORF, ARTE und Graf-Film, gefördert von Fernsehfonds Austria, CFC Land Kärnten Kultur und Klagenfurt am Wörthersee.

„Harri Pinter, Drecksau“ als Kinohit

Allein am Startwochenende ließen sich 1.198 Besucherinnen und Besucher die ORF-Stadtkomödie nicht entgehen. In der Startwoche waren es in Kärnten 3.166, insgesamt mehr als 30.000. „Harri Pinter, Drecksau“ führte die Top-10-Kinocharts in Kärnten an und lag im Jahresranking vor Blockbustern wie „Schlümpfe“, „Spiderman – Homecoming“, „Plötzlich Papa“, „Transformers“ und „Thor – Tag der Entscheidung“, aber auch vor dem erfolgreichsten österreichischen Film („Wilde Maus“ am 25. Jänner in ORF eins).

Mehr zum Inhalt

Harri Pinter (Juergen Maurer) ist die „Drecksau“. Beinhart am Eis, flott im Spruch, unwiderstehlich bei den Frauen. Supercool eben. Das glaubt Harri Pinter zumindest selbst von sich. Mit dem Eishockey ist es vorbei. Und mit dem Ultimatum von Langzeit-Freundin Ines (Julia Cencig) ebenfalls. Erst stellt sie ihm den Koffer vor die Tür. Dann hat sie auch gleich einen neuen Freund. Nach einem kurzen aber heftigen Formtief nimmt Harri das Match um Ines an. Und es wird der härteste Kampf, den die Drecksau jemals durchzustehen hatte. Jetzt muss er nämlich erwachsen werden. Mit 41.

Weihnachten im ORF: GEMEINSAM FEIERN mit rot-weiß-roten Filmpremieren und Weihnachtsklassikern – in ORF eins

Und noch ein weiteres Mal macht auch die beliebte ORF-Landkrimi-Reihe Halt in Österreich: Brigitte Kren und Christoph Krutzler nehmen abschließend das burgenländische „Grenzland“ (15. Jänner) ins Visier.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at