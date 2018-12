Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 28.12.: Interview mit Gottfried Haber, Präsident des Fiskalrates, über Staatsfinanzen & Reformbedarf

Wien (OTS) - „Der Budgetwächter“ ist Thema des Interviews, das Volker Obermayr mit Gottfried Haber, dem Präsidenten des Fiskalrates, führt – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 28. Dezember um 9.42 Uhr in Ö1.

Seit Mitte Oktober leitet der Wiener Ökonom Gottfried Haber (46) den so genannten Fiskalrat. Das Gremium prüft und überwacht die Nachhaltigkeit sowie die Qualität der Haushaltspolitik von Bund, Ländern und Gemeinden. Außerdem achtet der weisungsfreie Fiskalrat darauf, dass das Budget den EU Stabilitätsvorgaben entspricht. Im „Saldo“-Gespräch mit Volker Obermayr analysiert Gottfried Haber den Kurs der Regierung – bei Themen wie Pensionen, Pflege, Gesundheit sowie Föderalismus. Außerdem skizziert der Ökonom und Professor an der Donauuniversität Krems seine Vorschläge für die Steuerstrukturreform, die die Koalition im kommenden Jahr auf den Weg bringen will.

