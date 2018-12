Sternsingen startet bei Kardinal Schönborn

Der erste Besuch führt die Sternsinger/innen traditionsgemäß zu Kardinal Christoph Schönborn

Unsere Sternsinger bringen den Frieden und den Segen der Weihnacht zu den Menschen. Sie ziehen von Haus zu Haus und klopfen an die Türen und öffnen die Herzen der Menschen für die Frohe Botschaft. Sie tun es für Menschen in der ganzen Welt, sie tun es für das Gute. Ich danke den vielen Mädchen und Buben für ihren großartigen Einsatz! Kardinal Christoph Schönborn

Wien (OTS) - Bis zum Dreikönigstag klopfen die Heiligen Drei Könige vom Neusiedler- bis zum Bodensee an jede Tür in Österreich. Der erste Besuch gilt aber seit vielen Jahren ihrem Kardinal. Diese schöne Tradition ist für die kleinen königlichen Hoheiten immer ein besonderes Highlight.

Im festlichen Rahmen des erzbischöflichen Palais am Wiener Stephansplatz empfing Kardinal Schönborn am 27.12.2018 die Sternsinger der Wiener Pfarre Starchant und würdigte den Einsatz der österreichweit 85.000 Königinnen und Könige: „Unsere Sternsinger bringen den Frieden und den Segen der Weihnacht zu den Menschen. Sie ziehen von Haus zu Haus und klopfen an die Türen und öffnen die Herzen der Menschen für die Frohe Botschaft. Sie tun es für Menschen in der ganzen Welt, sie tun es für das Gute. Ich danke den vielen Mädchen und Buben für ihren großartigen Einsatz!“

Sternsingen bringt doppelten Segen: Von Tür zu Tür unterwegs bringen Caspar, Melchior und Balthasar Segenswünsche für das kommende Jahr. Die gesammelten Spenden sind ein Segen für über eine Million Menschen in Afrika, Lateinamerika und Asien. Straßenkinder unterstützen, Nahrung und sauberes Trinkwasser sichern, Menschenrechte verteidigen: Sternsingerspenden helfen, Armut und Ausbeutung zu überwinden.

Alle Infos zur Sternsingeraktion finden sie unter: www.sternsingen.at

Termine und Highlights der Sternsinger/innen zur Sternsingeraktion 2019

28.12.2018, 10:30 - Sternsingerbesuch bei Bundeskanzler Sebastian Kurz (Bundeskanzleramt, 1010 Wien)

29.12.2018, 13:00 - Sternsinger/innen aus ganz Österreich bei Bundespräsident Alexander van der Bellen (Hofburg, 1010 Wien)

29.12.2018, 11:45 - Besuch bei Eishockeycracks der Vienna Capitals (Albert Schultz Eishalle, Attemsgasse 1, 1220 Wien)

01.01.2019, 10:00 - Sternsinger/innen aus vielen Ländern Europas – die österreichischen Sternsinger/innen werden vertreten durch eine Sternsingergruppe aus der Wiener Pfarre „Maria Drei Kirchen“ - feiern den Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus, (Petersdom, Rom)

04.01.2018, 10:00 - Sternsingerbesuch bei Bundesminister Dr. Heinz Faßmann (Minoritenplatz 5, 1014 Wien)

04.01.2019, 19:15 - Auftritt der Sternsinger/innen in der Pause beim Eishockeyspiel HC TWK Innsbruck "Die Haie" gegen HCB Südtirol Alperia

05.01.2019, 19:30 - Sternsingerbesuch in der 1. Drittelpause beim Match VEU Feldkirch vs. EHC Lustenau (Vorarlberghalle, Feldkirch)

07.01.2019, 12:00 - Sternsingerbesuch bei Bundesministerin Juliane Bogner-Strauß (Untere Donaustraße 13-15, 1020 Wien)

07.01.2019, 15:00 - Sternsingerbesuch bei Bundesministerin Beate Hartinger-Klein (Stubenring 1, 1010 Wien)

08.01.2019, 11:00 - Sternsingerbesuch bei Bundesminister Hartwig Löger (Johannesgasse 5, 1010 Wien)

08.01.2019, 15:00 - Sternsinger aus ganz Europa besuchen das Europaparlament (Vizepräsident Wieland / Österreichische MEPs) (Brüssel)

09.01.2019, 09:30 - Sternsingerbesuch bei Bundesministerin Elisabeth Köstinger (Stubenring 1, 1010 Wien)

09.01.2019, 13:15 - Sternsingerbesuch bei Bundesministerin Karin Kneissl (Minoritenplatz 8, 1010 Wien)

Rückfragen & Kontakt:

Georg Bauer, +43/676/88 011-1073, georg.bauer @ dka.at

Christian Herret, +43/676/88 011-1071, christian.herret @ dka.at

Elisabeth Holzner, +43/676/88011-1000, elisabeth.holzner @ dka.at