E-Wirtschaft: 2019 – Jahr der Umsetzung energiepolitischer Strategien

E-Wirtschaft definiert Anforderungen für Rahmenbedingungen der Energiewende

Wien (OTS) - Nach dem Beschluss der Klima- und Energiestrategie, des Clean Energy-Pakets der EU und der Entscheidungen für die Zukunft der Mobilität in Europa sowie im Hinblick auf die Beschlüsse des Klimagipfels von Kattowitz, muss 2019 zum Jahr der Umsetzung der vorliegenden energiepolitischen Strategien werden. „Wir brauchen jetzt einen Umsetzungsschub, damit wir die weit gesteckten Ziele erreichen können“, fordert Leonhard Schitter, Präsident von Oesterreichs Energie, der Interessenvertretung der E-Wirtschaft.

Als erste Station definierte Schitter die zeitgerechte Verabschiedung des Erneuerbaren Ausbau Gesetzes, das auf sinnvolle Incentivierungskonzepte abzielt. Variable Marktprämien und technologiespezifische Ausschreibungen sollen dabei die Hauptinstrumente sein, fordert die E-Wirtschaft. Alle Technologien sind bei der Incentivierung zu berücksichtigen. Dies bedeutet zusätzlich zu den bislang geförderten Technologien auch große Photovoltaikanlagen und Wasserkraftanlagen. Neben den erforderlichen neuen Anlagen sind sämtliche Maßnahmen zum Erhalt und zur Erhöhung des Erzeugungsoutputs bei bestehenden erneuerbaren Anlagen zu erfassen.

Netzentgelte für Systemumbau fit machen

Zweiter Schwerpunkt sind eine Regulierung und ein Tarifsystem, das den Netzbetreibern die notwendigen Investitionen für den Umbau des Energiesystems ermöglicht; Investitionsanreize setzt und eine moderne Tarifstruktur, bei der alle Nutzer der Netze gleichbehandelt werden. Das Energiesystem und damit auch das Stromsystem werden durch die zunehmende Dezentralisierung in der Erzeugung und die Digitalisierung der Systemkomponenten umgestaltet. Das macht eine Weiterentwicklung des mittlerweile knapp 20 Jahre alten Stromnetztarifgefüges zwingend erforderlich. Schitter: „Die Aufbringung der Netzkosten muss an die geänderten Verhältnisse angepasst werden.“ Die Tarife müssen vereinfacht werden, Innovation und Forschung sind auch im Bereich der Netze zu unterstützen, die Netzreserve ist für die Zukunft zielorientiert zu finanzieren. Dabei geht es aus Sicht der E-Wirtschaft um die Schaffung von Grundlagen für eine gesetzeskonforme Sicherstellung der Kraftwerkskapazitäten sodass der Regelzonenführer/Übertragungsnetzbetreiber die entsprechenden Maßnahmen – in gesetzlich abgedeckter Form – setzen kann. Bezüglich der Finanzierung von Regelenergie fordert Oesterreichs Energie, eine Abgeltung, die den tatsächlichen Kosten entspricht und es den Unternehmen möglich macht, nachhaltig Anlagen abzusichern.

Innovation und Investitionen unterstützen

Eine zielgerichtete Politik und Verwaltung, die Verantwortung für die Erreichung der Ziele übernimmt und alle Beteiligten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben hilft, muss den Umbau des Energiesystems unterstützen. Österreichs E-Wirtschaft ist bereit, in die Zukunft zu investieren und damit erneuerbaren Energien und innovativen Systemen zum Durchbruch zu verhelfen. Beispiele dafür sind neben dem Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien smarte Netze und „Smart Cities“, Projekte zur Sektorkopplung zu Steigerung der Energieeffizienz sowie Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität des Stromsystems und innovative Methoden zur Stromspeicherung. „Mit der raschen Errichtung der in #mission2030 angeführten Leuchtturmprojekte mit ausreichender Finanzierung und gelockerten Rahmenbedingungen sollten 2019 klare Signale gesetzt werden“, so Schitter.

Zum Fahrplan 2030 von Oesterreichs Energie

