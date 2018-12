Silvesterfeuerwerk - Pyrotechnikhandel: Sicherheit hat oberste Priorität

Christoph Riedl, Branchensprecher des Pyrotechnikhandels in der WKÖ: „Rund um das Feuerwerk zum Jahreswechsel gibt es auch für Konsumenten einiges zu wissen und zu beachten“

Wien (OTS) - Auch zum Jahreswechsel 2018/‘19 werden in Österreich bei rund 10.000 Verkaufsstellen Feuerwerkskörper zum Verkauf angeboten. Rund 50 Prozent davon entfallen auf den Pyrotechnikhandel vor Ort sowie auf Markt-/Verkaufsstände. Das Geschäft rund um Silvester macht einen Großteil des Jahresumsatzes aus. „In diesem Zeitraum sichert und schafft der Pyrotechnikhandel viele Arbeitsplätze in Österreich. Man muss sich aber auch der Tatsache gewärtig sein, dass der Pyrotechnikhandel mittlerweile das ganze Jahr über eine Rolle bei der Gestaltung von privaten Festen, Feiern und großen öffentlichen Events spielt - Tendenz steigend“, so Christoph Riedl, Branchensprecher des Pyrotechnikhandels in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Die Auswahl an im Handel erhältlichen Feuerwerkskörpern ist zu Silvester aber besonders groß. Am beliebtesten sind zum Jahreswechsel mit einem Anteil von rund 63 Prozent Raketen, gefolgt von Kinder-, Batterie- und Bodenfeuerwerken (bei je rund 33 Prozent der Konsumenten gefragt).

„Eine Umfrage in der österreichischen Bevölkerung durch das market-Institut zeigt, dass die Hälfte der Österreicher Feuerwerke als kulturelle Brauchtumspflege ansehen und sich damit identifizieren“, so Riedl: Und weiter: „Knapp 80 Prozent der Bevölkerung fühlt sich durch das Abschießen von Feuerwerkskörpern zu Silvester nicht gestört.“

Ein Thema ruft Pyrotechnikhandel-Branchensprecher Riedl rund um Silvester besonders in Erinnerung: „Sicherheit geht vor und hat oberste Priorität.“ Und weiter: „Dem österreichischen Pyrotechnikhandel ist es ein Anliegen, dass neben den Branchenteilnehmern auch Konsumentinnen und Konsumenten über die gesetzlichen Vorschriften in Sachen Feuerwerkskörper gut Bescheid wissen.“

„In erster Linie müssen die Altersbeschränkungen für die Nutzung von Pyrotechnikartikeln strikt eingehalten werden“, appelliert Pyrotechnikhandel-Branchenrepräsentant Christoph Riedl. Die entsprechenden Informationen stehen auf der Webseite des österreichischen Pyrotechnikhandels unter der URL http://bit.do/eCN6V zur Verfügung.

Weiters und vor allem gilt: Alkohol oder Leichtsinn sind schlechte Begleiter für ein sicheres Zünden von Feuerwerkskörpern.

Unbedingt sind auch die Sicherheitsbestimmungen und Gebrauchshinweise für Feuerwerkskörper zu befolgen; sie sind am Pyrotechnikartikel bzw. auf der Verpackung zu finden.

Dazu kommt: Mit Feuerwerks- und Knallkörpern ist stets vom Körper weg zu hantieren, sie sollen niemals in der Hand gehalten und mit ihnen darf nicht auf Menschen gezielt werden.

„Und um bezüglich Qualität und Sicherheit - Stichwort CE-Kennzeichnung - auf Nummer sicher zu gehen, ist es ratsam, Pyrotechnikartikel in den entsprechenden Fachgeschäften, die es in ganz Österreich gibt, zu kaufen“, rät Christoph Riedl. (PWK899/JHR)

