Stan Shih lässt die Welt durch Live-Streaming aus Taiwan am Formosa-Neujahrskonzert 2019 teilhaben

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Das 2019 Formosa New Year Concert, ein Gemeinschaftsprojekt von Stan Shih, Mitgründer von Acer, und dem One Song Orchestra of Taiwan, wird am 1. Januar 2019 per Live-Stream in die ganze Welt übertragen.

Mitgründer von Acer, ein leidenschaftlicher Förderer von Kunst und Kultur, bringt Musikenthusiasten auf der ganzen Welt taiwanesische Volks-, klassische, Pop- und Opernmusik näher, will einen gesellschaftlichen Beitrag leisten

Das Motto des 2019 Formosa New Year Concert lautet "gemeinsame Erinnerungen aus drei Generationen". Die Musikauswahl aus Taiwan repräsentiert drei Generationen: jung, mittleres und fortgeschrittenes Alter.

Shih kooperiert mit dem One Song Orchestra, um mit diesem Neujahrskonzert die Welt an der lokalen musikalischen Tradition teilhaben zu lassen. Seit seinem Ausstieg aus der IT-Industrie engagiert sich Shih für gesellschaftliche Zwecke, unter anderem als Förderer von Kunst und kulturellen Aktivitäten.

Als Organisator der taiwanesischen Cultural Tech Alliance, Vorsitzender der Cloud Gate Culture and Arts Foundation und ehemaliger Vorsitzender der National Culture and Arts Foundation in Taiwan setzt sich Shih für die Förderung von Kunst und Kultur durch die Wirtschaft ein. Es ist der Überzeugung, dass positive gesellschaftliche Werte entstehen, wenn man bei den Menschen das Interesse für Kunst weckt. So werden Horizonte erweitert und das Gemeinwohl gefördert.

Das One Song Orchestra besteht seit 2017 und wird von den preisgekrönten Dirigenten Che-Yi Lee geleitet. Das Orchester spielt Musik, die von taiwanesischen Künstlern komponiert wurde oder von Elementen der taiwanesischen Kultur geprägt ist. Die jungen Musiker haben alle eine ausgedehnte klassische Ausbildung absolviert. Für weitere Informationen zu dem Neujahrskonzert besuchen Sie die One Song Orchestra-Website. Den Live-Stream finden Sie hier.

Beginn des Formosa-Neujahrskonzerts 2019:

Taipeh (Taiwan): Dienstag, 1. Januar 2019 um 16.30 Uhr CST

US-Westküstenzeit: Dienstag, 1. Januar 2019 um 00.30 PST

US-Ostküstenzeit: Dienstag, 1. Januar 2019 um 03.30 EST

Mitteleuropäische Zeit: Dienstag, 1. Januar 2019 um 09.30 MEZ

Programm:

1. Ouvertüre, Neujahrs-Symphonie "Taiwan Overfly"

2. Suite, Hakka-Symphonie

3. Suite, Liedgut der Ureinwohner

4. Lukang Image, symphonische Lyrik

5. Raining in April, Phantasie für Violine und Orchester

6. Suite, altes Liedgut

7. Suite, taiwanesische Campus-Volkslieder

8. Suite, Popmusik

9. Auswahl, taiwanesische Opernstücke 10. Symphonische Lyrik, taiwanesische Musikkollektion

