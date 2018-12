Wirecard und Cimple Marketing ermöglichen Alipay-Zahlungen bei der führenden schwedischen Mode- und Accessoires-Gruppe Venue Retail

Launch in allen 124 Stores in Schweden und Norwegen

Aschheim (München) (München) (ots) - Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, arbeitet mit Cimple Marketing zusammen, um Alipay in den von Venue Retail Group betriebenen Modeboutiquen anzubieten. Die Venue Retail Group, eines der führenden Unternehmen für Mode und Accessoires in Schweden, besitzt derzeit 124 Geschäfte in Schweden und Norwegen und bietet ihren Kunden mit vier verschiedenen Konzeptmarken - Accent, Morris, Rizzo und NK Shoes & Accessories - eine große Auswahl an Fashion-Produkten an. Durch die Möglichkeit, ihre vertraute Zahlungsmethode in den von Venue Retail betriebenen Läden zu nutzen, werden die Geschäfte der Venue Retail Group zu einer attraktiven Shopping-Destination für chinesische Besucher.

Rund 12,4 Millionen chinesische Touristen besuchten Europa im Jahr 2017, was China zum Weltmeister im Reisen macht. Diese Zahl wird bis 2022 voraussichtlich auf 20,8 Millionen ansteigen, was einer Wachstumsrate von 68 Prozent entspricht. Luxuswaren wie Designer-Handtaschen, Schuhe und Bekleidung sind bei chinesischen Touristen besonders gefragt. Im Schnitt geben sie im Laufe ihrer Reise rund 3.000 Euro pro Person für Einkäufe aus. Die Erfahrungen anderer Wirecard-Kunden haben gezeigt, dass das Anbieten von Alipay als neue Bezahlmethode innerhalb eines Jahres zu einem über 350-prozentigen Anstieg des Transaktionsvolumens mit Reisenden aus China führen kann. Durch Wirecards Zusammenarbeit mit Cimple, dem Spezialisten für China-Marketing, öffnet sich Venue Retail Group einer kontinuierlich wachsenden und attraktiven Zielgruppe.

Jonas Stille, Sales Director bei Venue Retail Group, sagt: "China ist eine der am schnellsten wachsenden Touristenquellen für Schweden. Immer mehr chinesische Besucher wenden sich vom traditionellen Sightseeing zum erlebnisintensiven Reisen, um den lokalen Lebensstil zu entdecken - dies beinhaltet vor allem auch Shopping. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Wirecard und Cimple und den Launch der neuen Bezahlmethode."

Thomas Wecke, Co-Founder von Cimple Marketing, meint: "Wir wollen Einzelhändlern in Schweden dabei helfen, die chinesischen Zielgruppen besser zu verstehen und Besucher aus dem reisefreudigsten Land der Welt in schwedische Shopping-Destinationen zu bringen. Wir freuen uns, gemeinsam mit Wirecard, unserem Partner für digitale Bezahltechnologie, die Verbindung zwischen europäischen Einzelhändlern und chinesischen Touristen zu stärken."

Michael Brinkmann, Executive Vice President Partner Management bei Wirecard, fügt hinzu: "Chinesische Touristen sind eine riesige Zielgruppe mit enormem Umsatzpotenzial für europäische Händler. Durch das Anbieten von Alipay als voll digitale Bezahlmethode können Händler die Kundenzufriedenheit und demzufolge auch ihre Umsatzzahlen erheblich steigern. Mit dieser neuen Partnerschaft zeigt Wirecard seine globale Reichweite mit lokaler Kompetenz."

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über Venue Retail:

Die Venue Retail Group ist mit rund 124 Geschäften in Schweden und Norwegen ein führender Anbieter von Reisezubehör, Schuhen und Accessoires. Das Unternehmen wird von unseren eigenen und externen Marken nach unseren vier Konzepten geführt: Accent, Morris, Rizzo und NK Shoes & Accessories.

Über Cimple Marketing:

Cimple Marketing ist der erste Full-Range-Servicepartner in den Nordischen Ländern, der ausschließlich chinesische Kunden mit Marketing- und Zahlungsdienstleistungen beliefert. Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir Unternehmen aller Branchen die Möglichkeit, die lukrativste Verbrauchergruppe der Welt - die chinesische - zu erreichen.

