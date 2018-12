ORF SPORT + mit der Live-Übertragung von der Startnummernauslosung Semmering 2018

Am 27. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 27. Dezember 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung von der Startnummernauslosung Semmering 2018 um 18.30 Uhr, das „FIS Alpine Ski World Cup Magazin“ 2018/19 (Courchevel und Madonna) um 18.00 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.15 Uhr, das „FIS Freestyle Ski und Freeski Worldcup Magazin“ (Thaiwoo) um 19.30 Uhr und die Höhepunkte vom Mehrkampfmeeting Götzis 2018 um 20.00 Uhr.

1995 feierte der alpine Skiweltcup am Semmering Premiere. 2018 werden am 28. Dezember ein Riesenslalom und am 29. Dezember ein Slalom ausgetragen. ORF SPORT + zeigt die Startnummernauslosung am 27. Dezember live. Reporter ist Klaus Fischer.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 26. Dezember, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at