Max Zirngast ist nun endlich wirklich frei!

ÖJC-Präsident Fred Turnheim begrüßt Freilassung von Max Zirngast – Der Journalist muss sofort nach Österreich ausreisen dürfen

Wien/Ankara (OTS) - Der Präsident des Österreichischen Journalisten Clubs (ÖJC), Fred Turnheim, begrüßt die gestrige Freilassung des österreichischen Journalisten und Aktivisten Max Zirngast aus monatelanger türkischer Haft. Zirngast, der gemeinsam mit seinen türkischen Mitstreitern unter Auflagen freigelassen wurde, darf die Türkei aber nicht verlassen. „Daher muss unser solidarischer Kampf so lange weiter gehen, bis Zirngast als freier Mann die Türkei verlassen darf“, so Turnheim.

Zirngast wurde seit gestern Abend auf einer Polizeistation in Ankara festgehalten. Auch wurde er in Handschellen in ein Spital zu einer medizinischen Untersuchung geführt. Der Vorwand der Polizei war, dass wichtige Papiere der Ausländerbehörde fehlen würden und er daher nicht nach Hause gehen dürfe.

Zirngast wurde erst vor wenigen Tagen der heurige „Dr. Karl Renner Solidaritätspreis“ des ÖJC überreicht. „Damit haben wir alle unsere bisherigen Preisträger (Deniz Yücel, Mesale Tolu und Max Zirngast) aus den Gefängnissen des Sultan Erdogan befreien können“, freut sich Turnheim.

Der ÖJC bedankt sich bei den MitarbeiterInnen des Außenamtes und bei Bundeskanzler Kurz für die Unterstützung.

Gleichzeitig fordert der ÖJC die sofortige Einstellung des Verfahrens gegen den Österreicher, der pünktlich zu Beginn der Ratspräsidentschaft von Erdogan als Geisel genommen wurde und am Ende der Präsidentschaft wieder freigelassen wurde. Rechtsstaat schaut anders aus. Daher fordert der ÖJC die Einstellung aller politisch motivierten Verfahren in der Türkei gegen rund 170 eingesperrte Journalistinnen und Journalisten.

