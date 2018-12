Festnahme nach Messerstich

Wien (OTS) - Datum: 24.12.2018

Uhrzeit: 17:30 Uhr

Adresse: 18., Gersthofer Markt

Im Zuge eines Streites dürfte eine 29-jährige türkische Staatsbürgerin ihrem 24-jährigen Ex-Freund eine oberflächliche Stichverletzung im Bauchbereich zugefügt haben. Nachdem Vorfall setzte sich der 24-Jährige in ein Auto und fuhr davon. Die Polizei wurde von Passanten alarmiert, die den lautstarken Streit wahrgenommen hatten. In der Nähe des Tatorts konnten die Beamten die Tatverdächtige festnehmen. Das Fahrzeug mit dem Verletzten wurde kurze Zeit später angehalten und der Mann an die Rettung übergeben. Er wurde in einem Spital erstversorgt und in häusliche Pflege entlassen.

