Widerstand nach Lenker- und Fahrzeugkontrolle

Wien (OTS) - Datum: 24.12.2018

Uhrzeit: 13:30 Uhr

Adresse: 15., Hütteldorfer Straße

Polizisten wurden wegen eines aggressiven Fahrzeuglenkers alarmiert. Die Beamten konnten einen abgestellten Pkw wahrnehmen und kontrollierten den 46-jährigen Insassen. Der Bulgare verweigerte im Zuge der Anhaltung die Durchführung eines Alkovortests. Als die Beamten den Tatverdächtigen in eine Polizeiinspektion zur Kontrolle des Alkoholgehalts mitnehmen wollten, setzte der Bulgare einen Widerstand und verletzte eine Polizistin an der Hand. Er wurde vorläufig festgenommen. In der Vernehmung gab der Tatverdächtige an, dass er betrunken in seinem Auto Musik gehört hätte. Der Bulgare wurde mehrfach auf freiem Fuß angezeigt.

