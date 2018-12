100.000 Euro für Licht ins Dunkel

Casinos Austria und Österreichische Lotterien spenden für Familien in Not

Wien (OTS) - Auch 2018 war es in der Vorweihnachtszeit das erklärte Ziel, am Heiligen Abend eine möglichst große Spende für Familien in Not übergeben zu können. Dies ist mehr als nur gelungen: Mag. Bettina Glatz-Kremsner, Vorstandsdirektorin von Casinos Austria und den Österreichischen Lotterien, überbrachte am 24. Dezember live in der ORF-Benefiz-Show das Packerl der Unternehmensgruppe: 100.000 Euro! Damit wurden alles in allem seit Beginn der Partnerschaft von den beiden Unternehmen zwei Millionen Euro an Licht ins Dunkel gespendet.

„Dass dieser Spendentopf so hoch dotiert ist, ist einerseits dem Engagement der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe im humanitären und sozialen Bereich zu verdanken, andererseits auch den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihren Ideen diese großartige Spendensumme möglich machen. Denn zu helfen, wo Hilfe dringend benötigt wird, ist ein klar definiertes Ziel“, erklärt Mag. Bettina Glatz-Kremsner das Engagement.

Die Spendensumme setzt sich unter anderem aus 20.000 Euro vom mittlerweile traditionellen „Bingo“-Promi-Special am 2. Dezember, 10.000 Euro vom Ö1 Weihnachts-Quiz zugunsten Licht ins Dunkel und verschiedenen lokalen Aktionen in den zwölf österreichischen Casinos zusammen. So haben etwa Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Casino Bregenz einen Charity-Punschstand organisiert, im Casino Velden wurde ein eigener „Licht-ins-Dunkel-Cocktail“ kreiert, und im Casino Salzburg konnten die Gäste gegen eine Spende von 10 Euro das Glück buchstäblich vom Glücksbaum pflücken, um nur ein paar der zahlreichen Aktivitäten zu nennen.

Casinos Austria ist seit der Gründung und damit bereits seit 42 Jahren Partner von „Licht ins Dunkel“, die Österreichischen Lotterien sind seit 1990 verlässlicher Unterstützer. Als österreichische Unternehmen ist es für die Unternehmensgruppe selbstverständlich, Projekte und Institutionen in Österreich zu unterstützen, die einen hohen Grad an Gemeinnützigkeit haben.

