Sterlite Power gibt finanziellen Abschluss für Arcoverde-Projekt bekannt

BTG und Santander werden als federführende Banken für das Projekt auftreten

Baumaßnahmen werden mit dem Ziel durchgeführt, eine vorzeitige Inbetriebnahme zu erreichen

Sterlite Power, ein global tätiges Unternehmen im Bereich der Energieübertragung, gibt den Abschluss der Finanzverhandlungen für sein Arcoverde-Projekts in Brasilien bekannt, die im November 2018 erfolgreich zu Ende gegangen sind. Sterlite Power hatte im Rahmen der von ANEEL im April 2017 durchgeführten Auktion den Zuschlag für das Arcoverde-Projekt erhalten, das die Einrichtung von 139 km an Übertragungsleitungen und den Bau von drei Umspannwerken (eine Greenfield- und zwei Brownfield-Investitionen) umfasst, und die Konzession im August 2017 unterzeichnet. Das Projekt befindet sich nach Abschluss der Projektfreigabe und des Grundstückserwerbs in einem fortgeschrittenen Stadium der Fertigstellung.

Anuraag Srivatava, Group CFO, Sterlite Power, erklärte, "Wir sind stolz darauf, dass es uns gelungen ist, in derart kurzer Zeit einen finanziellen Abschluss für dieses Projekt zu erreichen. Dies wird es uns ermöglichen, sich, wie es unserem Track Record entspricht, gänzlich auf die vorzeitige Fertigstellung des Projekts zu konzentrieren. Die Kooperation mit den Bankern verlief äußerst reibungslos, und wir danken ihnen für die herzliche Aufnahme".

Informationen zu Sterlite Power

Sterlite Power ist ein führender globaler Entwickler von Stromübertragungsinfrastruktur, dessen Projekte über 12.500 km an beschalteten Leitungen und 20.500 MVA in Indien und Brasilien umfassen. Sterlite Power verfügt über ein branchenführendes Portfolio von Stromleitern, EHV-Kabeln sowie OPGW und bietet ebenfalls Lösungen für die Aufrüstung, Leistungssteigerung und Stärkung bestehender Netze. Das Unternehmen hat durch die Verwendung hochmoderner Technologien und innovativer Finanzierung neue Maßstäbe in der Branche gesetzt. Sterlite Power ist auch Sponsor von IndiGrid, Indiens erstem Infrastruktur-Investmenttrust ("InvIT") im Energiesektor, der an der BSE und NSE notiert ist.

