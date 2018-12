Happy Birthday Holiday on Ice!

Die Weihnachtsferien gaben Holiday on Ice den Namen

Wien (OTS) - Am 25. Dezember 1943 feierte die erste Show von Holiday on Ice in einem Hotel in Toledo/Ohio (USA) Premiere. Heute steht der Name Holiday on Ice für die erfolgreichste Eis-Show aller Zeiten, mit weltweit über 330 Millionen Zuschauern, fünf von Guinness World Records™ anerkannten Rekorden, wie der längsten Kickline, dem längsten rotierenden menschlichen Rad am Eis und Gastspielen auf allen Kontinenten und innovativen Shows.

Von Mittwoch, 16. bis Sonntag, 27. Jänner gastiert Holiday on Ice ATLANTIS, eine Hommage an das versunkene Paradies, in der Wiener Stadthalle, einem Unternehmen der Wien Holding.



Der Mythos ATLANTIS lebt! - Holiday on Ice ATLANTIS heißt die Zuschauerinnen und Zuschauer in dem wohl prachtvollsten, reichsten und zauberhaftesten Inselreich aller Legenden willkommen!

HOLIDAY ON ICE begibt sich auf eine abenteuerliche Reise in die mythische, versunkene Stadt ATLANTIS und inszeniert die Legende als spektakuläre Eis-Show. ATLANTIS birgt einen unglaublichen Ideen-Fundus für alle entscheidenden Aspekte einer mitreißenden Live-Show auf dem Eis: Dramaturgie, Choreographie, Kostüme, Szenerie und Musik! ATLANTIS zeigt atemberaubende Eis- und Luftakrobatik, fantastische Kostüme und überraschende Effekte in einer mitreißenden Live-Darbietung. Die beliebteste Eis-Show der Welt erreicht damit eine neue Dimension und lässt HOLIDAY ON ICE zu einem neuen unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie werden.

„Holiday on Ice ist Family-Entertainment der Extraklasse und gehört in der Wiener Stadthalle zu den Veranstaltungsfixpunkten und Ticketsellern. Wir gratulieren ganz herzlich zum Jubiläum“, sagt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Heiß auf Eis! - 35 internationale Eiskunstlaufprofis erwecken Momentaufnahmen aus Leben und Liebe in ATLANTIS zum Leben. Farbenprächtige Bühnenbilder entführen in Über- und Unterwasser Szenarien von ATLANTIS, dem Inselbereich, das innerhalb eines Tages und einer Nacht im Meer versank. Atemberaubende Stunts, vierfache Sprünge und ein aus 30 EiskunstläuferInnen bestehendes Wheel, das wie ein glitzerndes Drehkreuz rückwärts rotiert, sind nur einige Highlights der neuen Show ATLANTIS.

Als Creative Director und Choreograph konnte Robin Cousins gewonnen werden, als Kostüm Designer Michael Sharp. Diese neue Produktion erreicht ein ganz neues Show-Level: Mit modernster Licht- und Installationstechnik erschafft HOLIDAY ON ICE eine Über- und Unterwasserwelt und ein faszinierendes 360-Grad Erlebnis für die ZuschauerInnen.

Ticket-Kassen in der Wiener Stadthalle am 24. Dezember geöffnet

Für Last-Minute-Besorgungen zum Fest haben die Kassen der Wiener Stadthalle am Roland-Rainer-Platz 1, am 24. Dezember von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Geschenk-Idee: Fun-Tickets und Gutscheine für die Wiener Stadthalle!

